Tudni akarja, melyik különleges autó egyidős önnel? 2. rész

Modern formaterve, korát megelőző műszaki innovációi miatt egy-egy különleges autóról szinte el sem hisszük, hogy már akkor is az utakon futott, amikor mi születtünk. Most vegyük sorra, melyik évben milyen modell vált híressé az 1960-as években. Összeállításunk az Egyesült Államokban megjelenő Wealth Of Geeks magazin cikke alapján készült.

A Porsche 911 a 60-as években született, de máig az egyik legkedveltebb sportautó. Forrás: Wikipedia

1961: Jaguar E-Type

Jaguar E-Type. Forrás: Getty Images/Oli Scarff

A brit autógyártás ékkövét máig a világ legszebb autóinak élén tartják számon. Soros, hathengeres, 265 lóerős motorjával 7 másodperc alatt érte el a 100-at, végsebessége a maga korában elképesztő, 240 km/óra volt. Független első és hátsó kerékfelfüggesztéssel rendelkezett elöl tárcsafékkel, kormányzása fogasléces volt. Az E-Type modellt a Jaguar D-Type versenyautó alapjára építették, amely 1955-től kezdve három egymást követő évben nyerte meg a Le Mans-i 24 órás versenyt.

1962: Studebaker Avanti

Studebaker Avanti. Forrás: Getty Images/Stringer

A modell Amerika egyetlen négyszemélyes, nagy teljesítményű személyautójaként került forgalomba. A Raymond Loewy által tervezett autó komoly biztonsági funkciókat és nagy teljesítményt kínált. Bemutatásakor „a világ leggyorsabb sorozatgyártású autójának” nevezett, módosított Avanti 270 km/óra feletti sebességet ért el 4740 köbcentiméteres motorjával és üvegszálas karosszériájával a Bonnevilli sós síkságon, ahol összesen 29 gyorsasági világrekordot döntött meg. Rövid ideig gyártották, alig 4500 darabot építettek belőle.

1963: Buick Riviera

Buick Riviera 1963. Forrás: Getty Images/Hulton Archive

Az autó az elegancia újradefiniálását jelentette a maga korában, az 1960-as évek egyik legelegánsabb amerikai autója volt. Egyedi stílusához 325 lóerős V8-as motor párosult, erőteljes gyorsulást biztosítva. A Riviera belseje aprólékosan kidolgozott részleteket tartalmazott négy kagylóüléssel, sok krómozott és valódi fa díszítéssel. A Riviéra nevet a gyártók azért választották, hogy felidézzék vele a francia Riviéra vonzerejét és gazdagságát.

1964: Pontiac GTO

Pontiac GTO. Forrás: Wikimedia

A Pontiac GTO bemutatásával megszületett az amerikai izomautók korszaka. A típus receptje egyszerű volt: pakolj rengeteg lóerőt egy kompakt vázba, és a fiatalabb generáció máris sorban áll érte. A hatalmas, 6400 köbcentis, 348 lóerős V8-as motorral hajtott GTO feszes felfüggesztést, különleges gumiabroncsokat és motorháztetején ikonikus beömlőnyílásokat kapott. Megjelenése arra ösztönözte az autógyártókat, hogy maguk is elkezdjék saját nagy teljesítményű izomautóik gyártását, és ezzel egy új korszak indult el.

1965: Porsche 911

A Porsche 911 egyik prototípus példánya. Fotó: Bonhams/BNPS

Az 1965-ös Posche 911 az 1960-as évek sportautóinak hűvös és stílusos szellemiségét testesítette meg. A kezdeti időszakban hathengeres boxermotorjai nem voltak különösen erősek, de ahogy a modell fejlődött, úgy izmosodtak az erőforrásai is, így az egyik legsikeresebb versenyautó lett a világon. 1979-ben a 911-esből fejlesztett Porsche 935-ös a Le Mans-i 24 órás versenyen is diadalmaskodott. Az 1999-es „Az Évszázad Autója” szavazáson az ötödik helyen végzett. Az 1953-tól készülő Chevrolet Corvette után a világ második leghosszabb ideje gyártásban lévő sportautója.

1966: Lamborghini Miura

Lamborghini Miura SV. Forrás: National Motor Museum

Az autó nemcsak szépségével hódított, a szuperautó-korszak igazi úttörője is volt. Különleges formája a mai napig feltűnő, a 60-as években pedig egyenesen űrkorszakbelinek tűnt. A Miura 350 lóerős, V12-es motorját középen helyezték el, ami kiváló súlyelosztást eredményezett. A Lamborghini tervezői olyan autónak szánták, amely a közúton és a versenypályán is megállja helyét. A modell a szintén olasz Ferrarik vetélytársa lett. A még fellelhető, működőképes példányainak ára jelenleg eléri az egymillió dollárt.

1967: Chevrolet Camaro

Az 1967-es Chevrolet Camaro. Fotó: Getty Images/Hulton Archive

A Chevrolet gyár a Camaróval reagált 1967-ben a Ford Mustangjára, amely rendkívül népszerű volt az úgynevezett „Pony car” kategóriában, amely az amerikai autók esetében a megfizethető, kompakt, rendkívül stílusos, sportos kupékat, kabriókat jelentette. Többféle „izmos”, V8-as motorral szerelték, gyártották 290 és 375 lóerős változatban is. Merev felfüggesztésével remekül helytállt a vidéki utakon is.

1968: Dodge Charger

Az 1968-as Dodge Charger 440 Magnum. Forrás: Heritage Images

Az 1960-as évek végén az izomautók közt is a legnépszerűbb volt lenyűgöző, korát megelőző formatervével. Aerodinamikus tulajdonságai miatt a Nascar versenyek sztárja lett, a csúcsmodellekbe 7 literes Hemi V8-as motort szereltek. Hallatlan népszerűségét annak is köszönhette, hogy ez az autó volt „Lee tábornok” a Hazárd megye lordjai című televíziós sorozatban.

1969: Ford Mustang Boss 429

A Ford Mustang Boss 429. Forrás: barrett-jackson.com

A Boss 429 az 1960-as, 70-es évek Mustangjainak csúcsa volt, limitált példányszámban gyártották azzal a nem titkolt céllal, hogy a Nascar versenyeken futtassák. V8-as erőforrása óvatos becslések szerint is 385 lóerős volt (amely teljesítményt nyolcezres fordulatszámon adott le), de a valóságban állítólag jóval erősebb volt. A 429-es modellek jelenleg a Mustangok legritkább, így legértékesebb darabjai.

1970: Datsun 240Z

A japánok sportkocsija a Datsun 240Z. Forrás: Wikimedia

A japánok is meg akarták mutatni a 60-as évek végén, hogy képesek vérbeli sportautót készíteni, ami sikerült is nekik. A 240 Z egy könnyű (1070 kg súlyú) kétüléses kupé volt, melynek 2400 köbcentis, 130 lóerős motorja a hátsó kerekeket hajtotta. Hosszú motorházteteje és lámpái meglehetősen emlékeztettek a Jaguar E-Type modelljére. Mind Amerikában, mind Európában népszerű modell lett a különleges autók közt menettulajdonságai és elérhető ára miatt.

