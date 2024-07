Mókás cicák és kacagtató bohócok a porondon

Anelja Roszljakova Oroszországból érkezett, hogy a magyar közönség is megismerhesse bűbájos és humoros macskaszámát. A levegőben pedig két fiatal magyar tehetséget csodálhatnak meg nézőink: előbb Csanády Bernát, majd pedig a fesztiválokról és tévéműsorokból is ismerős Szlavkovszki Zsolt fog porondra lépni gurtniprodukciójával. A lelket megérintő és elgondolkodtató műsorba augusztusban bohócjelenetek is láthatóak lesznek: egymást váltva négy tehetséges magyar bohóc fogja próbára tenni nézőink rekeszizmait, szerethető karaktereik és vidám jeleneteik emlékezetes részei lesznek a megújult egész estés cirkuszi műsornak.

A cirkusz nyári műsorában a híres orosz kisállatidomárt is láthatjuk (Forrás: Fabebook/Anelya Roslyakova)

Anelja Roszljakova 1999-től az Orosz Állami Cirkuszban dolgozott, először szülei Majomszínház című számában asszisztensként, majd a saját Édes macskák és Hullahopp karikák című számaival. Anelja Roszljakova macskákkal és görényekkel közösen dolgozik és rakja össze népszerű műsorszámait.

Szlavkovszki Zsolt többszörösen válogatott sportoló, a Baross Imre Artistaképző Akadémia volt hallgatója, légtornára és kézenállásra szakosodott artista, sportedző. Tizenhat éves korától kezdve aktívan lép fel tévéműsorokban, koncerteken és show-műsorokban Magyarországon és külföldön egyaránt.

Szlavkovszki Zsoltot különböző tévéműsorokból ismerhetjük, augusztustól pedig a porondon kápráztatja el a nézőket (Fotó: Fővárosi Nagycirkusz/Urbán Ádám)

Csanády Bernát a Baross Imre Artistaképző Akadémia tanulójaként számos cirkuszművészeti zsánert elsajátított. Tanulmányai befejezése után levegőszámok mellett székegyensúlyozó produkcióval is fellép magyarországi és külföldi cirkuszokban, fesztiválokon.

Csanády Bernát nem csak levegőszámokat rejt a tarsolyában, már székegyensúlyozással is bemutatkozott a cirkuszban (Fotó: Fővárosi Nagycirkusz/Urbán Ádám)

Az új bohócszámban pedig Kőrösi Áront, Varga Tímeát, Roszik Hellát és Egyed Brigittát láthatjuk majd. Kőrösi Áron 2020 óta a Baross Imre Artistaképző Akadémia bohóc és pantomim szakirányán tanul. Célja, hogy a bohócgondolkodás segítségével megmutathassa az élet derűs oldalát.

Mindig is csodáltam a bohócot, mint kontrasztelemet a cirkuszban, és nagyon érdekelt a történetük. Izgultam értük, hiszen bohócnak lenni ezen a világon olyan, mint egy icike-picike piros pont egy végtelen vásznon. A bohóclét különleges lehetőséget arra, hogy mi, emberek egy kicsit jelen legyünk, és meg merem kockáztatni, akár még élvezzük is.

– osztotta meg hitvallását Kőrösi Áron.

Az idei nyár sem lehetne teljes bohócszámok nélkül, a cirkuszképzésben részt vevő fiatalok pedig végre önálló számmal mutatkoznak be (Fotó: Fővárosi Nagycirkusz/Urbán Ádám)

Virga Tímea pályafutását a békéscsabai Jókai Színházban kezdte, jelenleg a Nemzeti Színház vendégművészeként dolgozik. Szerepelt a nagysikerű Semmelweis című filmben. 2015 és 2022 között a CommandARTe Társulat művészeti vezetője volt, 2023-ban végzett az artistaképző akadémia bohóc-pantomim szakán. Jelenleg a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskolán tanul bohóc szakon. Számára ez a mesterség nemcsak szakmai fejlődést jelent, hanem életfilozófiát is.

Roszik Hella a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium hegedű szakán, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zenés-színész szakon, a Baross Imre Artistaképző Akadémián bohóc szakon végzett. A Hoppart társulat, a Pintér Béla társulat, valamint a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar tagja volt. Játszott a Hevesi Sándor Színház, az Örkény István Színház és a Nézőművészeti Kft. előadásaiban. Most a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskolán a Greifenstein János vezette bohóc szak hallgatója.

Egyed Brigitta az ELTE művelődésszervező diplomájának megszerzése mellett végzett színészként és bohócként. Számos színdarabban és filmben játszott, 2014-2019 között a Recirquel cirque danse társulat tagja volt. Kis Hajni Szép alak című filmjének főszerepéért Olaszországban (Figari, 2017) és Indiában (Pune, 2018) a legjobb színésznő díját hozta el.