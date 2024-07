Elsöprő siker a Cirkuszok éjszakáján

A Fővárosi Nagycirkusz július 20-án 19 órától kizárólag a Cirkuszok éjszakájára összeállított műsorában a „Stars -Like Pins on the Sky” című előadás sztárjai mellett a jövő tehetséges és ifjú cirkuszcsillagai is a porondra léptek.

A Fővárosi Nagycirkusz idén is megtartotta nagyszabású műsorát a Cirkuszok éjszakája című rendezvényen Fotó: Urbán Ádám

A Fővárosi Nagycirkusz idén is különleges műsorral rukkolt elő a Cirkuszok éjszakájára, amelynek célja ezúttal is a minőségi cirkuszművészet sokszínűségének bemutatása volt. A közel négyórás, két szünettel megszakított, maratoni előadásban egyedülálló, ritka cirkuszművészeti rekvizitekkel, új zsánerekkel is megismerkedhetett a közönség.

Cirkuszok éjszakája a Fővárosi Nagycirkuszban

A Fővárosi Nagycirkusz 2013-ban hívta életre a Cirkuszok éjszakájának nemes hagyományát, amelyhez azóta minden nagyobb magyarországi cirkusz csatlakozott. Ez egy olyan jeles ünnep a magyar cirkuszművészetben, amely e varázslatos művészeti ág sokszínűségét ünnepli és mutatja be a hétköznapok szürkeségéből kiszakadni vágyó közönségnek.

Csodákból és varázslatból idén sem volt hiány, a „Stars-Like Pins on the Sky” című, Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatójának rendezésében jelenleg futó előadást több mint 90 percnyi, extrán izgalmas műsorral kiegészülve élvezhette a közönség.

A Cirkuszok éjszakájának kibővített műsorában a nyári műsor sztárjai mellett bemutatkozási lehetőséget kaptak a Hungarian Circus Talent Festival indulói, amelyen 140 ifjú tehetség mérette meg magát. Fellépett a „Much – Újcirkusz-hétvége” kortárs cirkuszi fesztiválon a Fővárosi Nagycirkusz különdíját elnyerő, angliai születésű, jelenleg Budapesten élő és alkotó, Georgina Cassels is „Sonder” című produkciójával. Megcsodálhatta a közönség a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia fiatal tehetségeit is. A Cirkuszok éjszakáján fellépett Csepregi Lilla slackline produkciójával, a Free Fall handvoltige csoport és Hellenpárt Levente dróton. Bemutatkozott Nagy Patrik karikaszámával, valamint Szeitl Molli és Czibere Zsolt létraduójukkal. Szintén nagy sikerrel lépett porondra a Tádám csoport kínai rúdszámmal, az SCH Team egykerekű biciklis számukkal, Paczolay Nóra pedig bungee gurtni produkciójával kápráztatta el a közönséget. Muxi@Lucky bohócok a fergeteges jókedvről gondoskodtak. Schön Martin és Sugta Lia bicikliszámukkal, az ukrán artistanövendékek – Mryl Erika, Popovych Polina, Lytvynova Yaroslava – „Mavka” számukkal (Mavka – női szellem az ukrán folklórban és mitológiában – a szerk.) szintén vastapsra ösztönözték a közönséget. Az extra, kibővített műsort Graeser József, a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszakmai igazgatója rendezte.