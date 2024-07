Késik Kevin Costner westernjének premierje, lehet, hogy nem éri meg a folytatást

Az előzetes hírekkel ellentétben nem mutatják be augusztus 16-án a Horizont: Egy amerikai eposz című westernfilmet, melyet Kevin Costner rendezett és amelynek ő az egyik főszereplője is. A Deadline.com a New Line Cinema közleménye nyomán azt írja, időt akarnak hagyni a nézőknek ahhoz, hogy felfedezzék az első részt és megismerkedjenek a történettel. Az első fejezet július 16-án jelenik meg digitálisan, de továbbra is fut majd a mozikban.

Kevin Costner a Horizont: Egy amerikai eposz első részében. Fotó: Northphoto

Egyelőre nem tervezik, hogy a folytatást csak a Maxon (korábban HBO Max) streamingplatformon jelentetnék meg, de a mozis premierről sincs még új dátum. Ez az első rész meglehetősen kedvezőtlen fogadtatása és rendkívül alacsony nézőszáma miatt egyébként nem is meglepő. Ugyanakkor nem légből kapott elképzelés, hogy a régi idők filmjeihez hasonlatosan lassan kibontakozó történetű mozira idővel valóban rátalálhat az erre fogékony közönség. Onnan pedig már a folytatásoknak is nyert ügyük lehet.

A filmeket készítő Territory Pictures közleménye szerint a közönség lelkesen és örömmel fogadta az első részt, amelyet, mint írják,

Kevin azoknak készített, akik szeretik a filmeket és szívesen vesznek részt egy utazáson. A támogatás, amit a rajongóktól és a mozitulajdonosoktól kaptunk, miután átélték a saga első fejezetét, megerősítette hitünket bennük és a filmekben, amelyeket készítettünk. Köszönjük nekik, hogy részt vettek az utazáson!

Az optimizmusra jelenleg nincs sok okuk van a készítőknek, magának Costnernek sem, aki magánvagyonából óriási összeget fektetett a filmbe – a mostani nézettség alapján ez aligha térül meg. De hogy végül kinek lesz igaza, csak nyár végére derül ki.