Recirquel: elképesztő előadással készülnek a világ legnagyobb fesztiváljára a magyarok

Az évente mintegy kétmillió érdeklődőt vonzó Edinburgh Fringe a világ legnagyobb művészeti és kulturális ünnepe, a jegyeladásokat tekintve az olimpia és a focivébé után a harmadik legnagyobb rendezvénysorozat a világon. A fesztivál idén is mintegy négyhetes programmal és közel négyezer produkcióval várja az érdeklődőket a világ minden tájáról. A Recirquel – egyedüli magyar társulatként – immár ötödször kapott meghívást az Edinburgh Fringe-re, ahol évről évre hatalmas sikert arat. Tavaly a The Times szakírója a teljes fesztivál „legegyedibb és leggondosabban kimunkált cirkuszművészeten alapuló alkotásaként” jellemezte a társulat IMA című immerzív produkcióját, a The Guardian pedig a Fringe legjobb produkciói közé válogatta az „egyszerre nagyléptékű és intim” előadást. 2018-ban a társulat My Land című előadását 4200 produkció közül választották a legjobbnak a fesztiválkritikusok.

A Recirquel produkcióit látva újragondolhatjuk, mire is képes az ember (Fotó: Hirling Bálint)

A Recirquel nemzetközi elismertségét jelzi, hogy idén egy még sosem látott, új produkcióval hívták meg a fesztiválra a szervezők. A Vági Bence rendezte Paradisum című előadás a társulat által életre hívott, mára világszerte ismertté vált egyedi formanyelv, a cirque danse nyelvén szólal meg.

A modern táncot és a cirkuszművészetet ötvöző Paradisum a világ pusztulását követő újjászületés mítoszát kutatja. Arra keresi a választ, miként létezhet az új ember ebben az Édenhez hasonló, utópisztikus állapotban Az előadás során az új teremtmények a körülöttük lüktető természeti erőből bontakoznak ki, hogy a megtisztulás, születés, ébredés és rítus jelenetein át elérjék az anima mundit, a „világ szellemét”.

Az előadás több hónapos összművészeti alkotómunka eredménye. A kreatív munkában fontos szerepet játszottak a társulat korábbi produkcióból jól ismert előadóművészek, Horváth Zita, Illés Renátó és Zsíros Gábor, a Paradisum társkoreográfusai, valamint Várnagy Kristóf, aki Holp Nándor és Schlecht Aliz mellett kreatív munkatársként vett részt az alkotófolyamatban. A látványtervezésben, melyben szervesen olvad össze jelmez és díszlet, Kasza Emese társalkotóként vett részt, míg a ligthing design ez alkalommal is a Lenzsér Attilával való közös alkotófolyamat során formálódott. Az előadás létrehozásának technikai vezetője Vladár Tamás volt. Az újjászülető ember mítoszának konfliktusai az előadáshoz komponált zenében is megfogalmazódnak. A Szirtes Edina zeneszerző és Terjék Gábor sound designer által fémjelzett zene ezúttal is nélkülözhetetlen része a produkciónak.

A Vági Bence rendezte alkotást idén is a fesztivál egyik kiemelt játszóhelyén, az Edinburgh óvárosában található, egykori templomból átalakított színház, a The Roxy központi színpadán mutatják be, a Fesztivál legnagyobb produkciós cége, az Assembly meghívására. Augusztus 1. és 24. között összesen 21 alkalommal láthatja a Paradisumot a fesztivál közönsége.

A Paradisum magyarországi premierje 2024. október 10-én lesz a Liszt-ünnep nemzetközi kulturális fesztiválon a Müpa-sátorban.