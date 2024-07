Új dátumot kapott Ski Mask The Slump God koncertje

2015-ben bukkant elő Dél-Florida legsötétebb bugyraiból, majd 2018-as debütáló lemezével hamar a Pitchfork top 200-as listájának hatodik helyén találta magát. A Stokeley album előtt is több nagysikerű mixtape hozta be a köztudatba a Ski Mask The Slump God nevet, 2018 után pedig több single és egy újabb mixtape is bekerült a diszkográfiába. Legutóbb májusban hallatott magáról Headrush című dalával.

Ski Mask the Slump God az egész turnét őszre halasztotta (Fotó: Getty Images/Timothy Norris)

Ski Mask The Slump God következetesen feszegeti a hip-hop határait lírai ügyességével, ritmikai kiszámíthatatlanságával és elit szójátékával.

Ritka raperőnek vallja magát, aki a kategóriákkal és korszakokkal dacolva, magas szinten, bocsánatot soha nem kérő hozzáállásával fontos szereplője a hip-hop színtérnek. A folyamatosan új dalokkal jelentkező előadót tavaly már elcsíphettük a Suicideboys előzenekaraként, most pedig első önálló bulijával tér vissza hozzánk, végül szeptember 30-án. A korábban megváltott belépőjegyek továbbra is érvényesek maradnak a koncertre, akinek pedig nem megfelelő az új dátum, az visszaválthatja a jegyét. További információk elérhetők a koncert Facebook-eseményében.