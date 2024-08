Itt vannak a legjobb filmek augusztus 20-ra, a Most vagy soha! mellett Eastwood és Spielberg is próbálkozik

A Most vagy soha! TV-premierje villámsebességgel futott végig a hazai sajtón. A film producere, Rákay Philip korábban úgy nyilatkozott, hogy idén nem fog kis képernyőre kerülni a gigantikus költségvetésű és méretű produkció, végül azonban egy szerdai Facebook bejegyzésében már úgy fogalmazott, hogy sokan kérték, ezért teljesítik. A Most vagy soha! mellett azonban számos más film is akad az ünnepi TV-programban, ami méltó lehet a figyelemre.

Most vagy soha! és a többiek augusztus 20-án

A Duna televízió reggel 8 órától közvetíti a nemzeti ünnep programjait, ami a Kossuth téri Szent István Napi Díszünnepséggel kezdődik, ezt követi majd többek között a légiparádé közvetítése, a Magyar Szent István Rend kitűntetések átadása, és a Szent Jobb körmenet közvetítése a bazilikától. Ami azonban az egész estés játékfilmeket illeti, több nagy klasszikust is elcsíphetünk az augusztus 20-i tv-műsorban:

A Pál utcai fiúk (Mozi+, 08:40)

Egri csillagok (ATV 06:20, Magyar Mozi TV, 09:00)

Szent Péter esernyője (Duna TV, 14:10)

Ének a csodaszarvasról (Hír TV, 20:00)

Veri az ördög a feleségét (Magyar Mozi TV, 21:00)

István, a király - 2023-as felvétel (Duna TV, 21:30)

Most vagy soha! (TV2, 21:30)

Az Egri csillagokról épp a minap írtunk a Szélesvásznú történelem kapcsán, a magyar filmgyártás valaha volt legnagyszabásúbb kalandfilmjéről van szó, igazi sztárparádéval, látványos csatajelenetekkel és romantikával. Várkonyi Zoltán filmje Hollywood aranykorát idézi. A nap folyamán azonban számos más magyar klasszikust is megnézhetünk, mint amilyen a Pál utcai fiúk, a kádár rendszer vidéki hétköznapjait pellengérre állító Veri az ördög a feleségét, vagy a Jankovics Marcell animációja a csodaszarvas mítoszáról.

Magyar filmek az éjszakában

Az RTL a hajnali órákra űzte az utóbbi évek két jobban sikerült magyar filmjét, az Oscar-díjas Deák Kristóf első nagyjátékfilmje, Az unoka kedd hajnali egykor, Bodzsár Márk retrós műfajturmixa, a Drakulics elvtárs pedig szerdán fél egykor lesz látható. A Most vagy soha! után, szintén az éjszakai műsorsávban, 23:50-kor sugározza a TV2 a Megdönteni Hajnal Tímeát című vígjátékot. 23:20-kor a Duna televízión lesz megekinthető a Sacra Korona.

Spielberg és Eastwood

Az új Alien film pont a múlt hét folyamán debütált, erről itt írtunk részletesen. Érdemes lehet hozzá nézni a sorozat második részét, amit James Cameron rendezett, és talán a legjobban rajongott felvonás a klasszikus Alien-mozik közül, a Moziverzumon éste 11 órakor lehet elcsípni. Alison Brie épp Budapest utcáin sétálgat, az Ötéves jegyességben pedig ugyan csak mellékszereplő a gyönyörű színésznő, érdemes megnéznie azoknak, aki minőségibb romantikus komédiára vágynak augusztus 20-án.

A Ready Player One és Az amerikai mesterlövész egyaránt nagy alkotók késői művei, Spielberg a mai fiatalok nyelvén szólalt meg önnön panteonjának nosztalgiájába merülve, míg Clint Eastwood háborús filmje arról szól, hogy a gonosz igenis létezik, és kellenek akik küzdenek ellene.

A Raya és az utolsó sárkány a covid-járvány miatt nem igazán kapta meg a neki kijáró figyelmet, pedig a stúdió egyik legjobban sikerült munkájáról van szó, ami arról mesél, hogy a belénk vetett bizalom megsokszorozza az erőnket.