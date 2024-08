Steven Tyler – hang nélkül?

Valójában a 2023–24-es búcsúturné, azaz az ötven együtt töltött év megünneplése során következett be az, amit talán senki sem gondolt volna, hiszen Steven Tyler egyike a leghihetetlenebb túlélőképességekkel rendelkező muzsikusoknak, s persze számos botrányon, nehéz időszakon volt túl. A csak az Egyesült Államokba szervezett, Peace Out show koncertsorozat 2023 szeptemberében indult és 2024. január 26-ig tartott volna a tervek szerint. Joey Kramer helyett John Douglas dobolt, de csupán három alkalommal vadították meg a közönséget. Ekkor kezdődtek ugyanis a gondok az immár 76 éves frontember hangszálaival, sőt a gégéjével is. Bár úgy tűnt, hogy idén szeptemberben folytatni fogja az Aerosmith a búcsúturnét, ami így 2025 február 25-ig tartott volna, Tyler hangszálai, a szakorvosi megállapítás szerint, sosem jönnek már rendbe.

Steven Tyler és Joe Perry. Fotó: Europress/AFP/Robyn Beck

Ezt a hírt augusztus 2-án jelentette be a legendás csapat, a rajongók legnagyobb bánatára – hivatalosan, a honlapjukon. Az érzelmes búcsú egyben egy korszak végét is jelzi: a nagy öregek bandáinak egyike innentől csak a televízión vagy a neten található meg. „Álmodjatok! Ti (ti. a rajongók) váltottátok valóra a mi álmainkat!” fogalmaztak a búcsúközleményben.



A minden idők egyik legismertebb hard bandájának nevét Joey Kramer dobos találta ki, a csapatot Steven Tyler tanította meg a zenei alapokra, és az Aerosmith tekinthető a legtöbb arany- és multiplatina-albummal rendelkező amerikai zenekarnak. A Steven Tyler énekes, Joe Perry gitáros, Tom Hamilton basszusgitáros alapította csapat első koncertje Massachusettsben volt, de az első nagy sikerük, immár Brad Whitforddal kiegészülve, aki Ray Tabanót váltotta, az 1975-ben megjelent album, a Toys in the Attic volt. Több nehéz időszak után az 1980-as évek végén sikerült elképesztő energiával visszatornázni magukat a legnagyobbak közé, s világszerte összesen több mint 170 millió lemezt adtak el. Rajongótáborukat farmeres megjelenésük miatt Kék hadseregnek is szokták nevezni.