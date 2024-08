A Zenélő Budapest Zeneparkja a Millenárison

Sok olyan érték jött létre, amit nem szeretnénk, hogy a feledés homályába vesszen – mondta a művészeti vezető. – Ezért újra megrendeztük a budavári sorozatunkat, ahol az is célunk volt, hogy a vár megújult épületeit megmutassuk. Ilyen például a Csikós udvar, ahol vonósnégyesünk is játszott több alkalommal. Kivételesen jó akusztikával rendelkező helyről van szó. Visszatértünk a Műcsarnokhoz, ahol péntek, szombat és vasárnap minikoncerteket szerveztünk, ez még ezen a héten is elérhető– tette hozzá Götz Nándor.