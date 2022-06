Egyedülálló nyári muzsika

Három esztendővel ezelőtt nyitott a Zenélő Budapest minden zenei irányzat felé, hogy minél többeket megszólítson. A rendezvénysorozat évről évre összművészeti performansz keretében mutat be egy klasszikus művet, ami most nyáron Bartók Béla A fából faragott királyfi című remekműve lesz.

A koncertsorozat különlegessége, hogy az egyes helyszíneken a műsor tökéletesen illeszkedik az adott építészeti karakterhez. Ezzel kapcsolatban Götz Nándor művészeti vezető kijelentette:

Sehol máshol nem találni ennyire átfogó, az egész városhoz, annak történelmi múltjához kapcsolódó zenés eseménysorozatot.

Götz Nándor édesapjával, a Madách Színház díszlettervezőjével találta ki a Zenélő Budapestet, amit annak idején felkarolt Kerényi Imre, és a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ közreműködésével valósulhatott meg, még Tarlós István főpolgármestersége idején.

A művészeti vezető bejelentette a rendezvény idei hívószavát, amely így szól: „A zene örök értéket jelent”.

Az esemény ötletgazdája, Götz Nándor zeneszerző, klarinét- és szaxofonművész. Fotó: Zenélő Budapest



A Zenélő Budapest megidézi városunk elmúlt évszázadait, letűnt korok hangulatát varázsolja egy-egy koncert erejéig a főváros kultikus helyszíneire. A kulturális értékeinkhez való visszanyúlás a mostani, nehezebb időkben is adhat összetartó erőt. Közös nyelvünk a zene, amely generációkon átívelve hirdeti az élet szépségét – fogalmazott Götz Nándor.

A Nemzeti Filharmonikusok, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, az Operaház, a Concerto Budapest és a Budapesti Fesztiválzenekar muzsikusai és szólisták lépnek fel a Szépművészeti Múzeum előtt, a Nemzeti Múzeum oszlopcsarnokában, a Várkert Bazár és a budai Vár több pontján, a Hegyvidéki Kulturális Szalon teraszán, a margitszigeti zenélő kútnál, a Kossuth téren, a Ludovika Campus/Orczy parkban és a Magyar Zene Háza szabadtéri színpadán.



A közösségi hangszereket mindenki kipróbálhatja. Fotó: Zenélő Budapest

Ahogy eddig, most is kipróbálhatók Götz Nándor közösségi hangszerei. Ráadásul idén újabb instrumentumokkal bővül a paletta. A Millenáris Széllkapu Parkban, a Hegyvidéki Kulturális Szalon teraszán és az Orczy-parkban a Zenélő Budapest muzsikusai koncertet is adnak az erre a célra épített hangszereken, ahová közreműködőként várják a közönséget.

Három kiemelkedően tehetséges fiatal pályakezdő együttes mutatkozik be a Várkert Bazár Szárazárok színpadán, a régi „Ifipark” emlékét felidézve. A Zeneakadémia, a Bartók Béla Konzervatórium, a Kodolányi János Egyetem és a Kőbányai Zenei Stúdió végzős jazz- és könnyűzenei növendékei kapnak lehetőséget az idei fesztiválon.

Borítókép: A főváros tizenöt emblematikus szabadtéri helyszínét keltik életre a muzsika hangjai (Fotó: Zenélő Budapest)