Elhunyt Hollywood egyik legikonikusabb hangja

James Earl Jones hétfőn 93 éves korában hunyt el és egy nem mindennapi karriert hagyott maga mögött. Ő volt többek között Darth Vader és Mufasa király eredeti hangja, de színészként is számos ikonikus filmben láthattuk – írja az Index.

A Variety beszámolója szerint az amerikai színész helyi idő szerint hétfő reggel, 93 éves korában halt meg otthonában, a New York állambeli Dutchess megyében.

Karrierje alatt számos filmben, színpadi előadásban, illetve tévéfilmben szerepelt, de talán mégis a hangja volt az, ami a legismertebbé tette.

Ő volt ugyanis a Star Wars-filmekben Darth Vader hangja, miközben a karaktert az eredeti trilógiában David Prowse, míg az előzményfilmekben és a 2022-es Obi-Wan Kenobi-sorozatban Hayden Christensen formálta meg. De James Earl Jones volt az is, aki az 1994-es Az oroszlánkirály című rajzfilmben Mufasa király hangját is kölcsönözte.

Szinkron munkái mellett színészként is számos filmben és a színpadon is feltűnt, játszott többek között az Amerikába jöttem, a Conan, a barbár, illetve a Vadászat a Vörös Októberre című filmekben is.

James Earl Jones 1931. január 17-én született a Mississippiben lévő Arkabutlában. 1953 óta szerepelt filmekben, első ismertebb alakítása az 1964-es Dr. Strangelove-ban volt.

Pályafutása alatt több díjat is kapott, kétszer nyert Tony- és Primetime Emmy-díjat, valamint Grammy- és a Golden Globe-díjjal is elismerték. Oscar-díjra is jelölték 1971-ben a legjobb férfi alakítás kategóriában, a Jefferson utolsó menete című filmben nyújtott alakításáért. Munkásságát végül tiszteletbeli Oscar-díjjal ismerte el az Amerikai Filmakadémia 2012-ben.