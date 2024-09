Találkozzon személyesen Patrick Duffyval!

Vékes Csaba romantikus sportvígjátéka, a Lepattanó szeptember 26-tól a JUNO11 Distribution forgalmazásában érkezik a hazai a mozikba – de szeptember 13-tól már közönségtalálkozókkal kísért premier előtti vetítéseken is látható lesz országszerte.

Forrás: Nemzeti Filmintézet

A hazai közönség a 20. CineFest miskolci nemzetközi filmfesztivál világpremierjén láthatja először a Lepattanó című romantikus, gombfocis sportvígjátékot, amely az East of Europe szekcióban szerepel majd.

A filmet Patrick Duffy mellett Scherer Péter, Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Fekete Zsolt, Katona László, Ónodi Gábor színészek és Vékes Csaba író-rendező, Gönye László forgatókönyvíró, Roskó Péter producer és Gotthárdi Balázs vágó kísérik el az első hazai vetítésekre, amelyek szeptember 13-án 15.45-kor a Művészetek Háza Pressburger-termében, 18.30-kor pedig a Csodamalom Bábszínház Zukor-termében kezdődnek. A film kapcsán a Debreceni Sport Club Asztalilabdarúgó-egyesület és a Miskolci Gomb-Ászok Gombfociegyesület részvételével gombfoci-bemutatón is részt vehetnek az érdeklődők.

Patrick Duffy másnap, szeptember 14-én Budapestre érkezik, ahol a Cinema City Arénában a 20 órától tartott előadáson üdvözli a nézőket.

A győri Rómer Házban szeptember 16-án 19 órától tartandó vetítést követően Vékes Csaba író-rendező, Gönye László forgatókönyvíró és Valcz Péter, a film egyik szereplője osztják meg a Lepattanó kulisszatitkait.

Szeptember 20-án két budapesti helyszínen is felbukkan a film. 18.30-tól a Cinema City Alleeban indul az előadás, melyet 17 órától a Mártonffy István, a Nemzetközi Asztalilabdarúgó-konföderáció elnöke és a Magyar Asztalilabdarúgó-szövetség által tartott szektorlabda-bemutató előz meg. Az eseményen, ahol a vetítést természetesen beszélgetés is követi, Vékes Csaba író-rendező mellett Györgyi Anna, Rába Roland, Gáspár Sándor, Harmath Imre, Olt Tamás, Ónodi Gábor és Kroó Balázs színészek is részt vesznek. 20 órától a 14. Corvin Moziéjszaka látogatói nézhetik meg premier előtt a filmet a Corvin Moziban.

A folyamatosan bővülő premieresemények sorát itt követheti.

Kálmánnak (Scherer Péter) a gombfoci nem gyerekjáték, hanem egy véresen komoly sport. Csapatával épp az Európa-bajnokságra készül. Megszállottak ők, a gombfoci szent őrültjei, a „pöcifoci” aranyujjú titánjai. Komoly esélyük is lenne a kijutásra, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mindannyiuk élete válságba jut, hiszen elvesztik azt, ami a legértékesebb volt az életükben. Nem várt megoldás érkezik azonban, amikor egy milliárdos (Patrick Duffy) tévedésből egy kisebb vagyont utal a számlájukra. Bár tudják, hogy a pénz nem őket illeti, túl nagy a kísértés, hiszen így esélyük nyílik kijutni az Eb-re…

A film a JUNO11 Distribution forgalmazásában szeptember 26-án érkezik a hazai mozikba.