Akár tíz év börtönt is kaphat Matthew Perry orvosa

Aznap ez volt a harmadik ketamininjekciója

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Mint ismert, a Jóbarátok sztárját tavaly október 28-án találták holtan a Los Angeles-i otthonában lévő jakuzziban, a toxikológiai jelentés pedig rámutatott, hogy Perry halálát a ketamin akut hatása okozhatta.

Matthew Perry bemászott a Santa Monica-hegységre néző kerti jakuzzijába, és kimondta azokat a szavakat, amelyek végül a halálához vezettek. A BBC a bírósági dokumentumok alapján azt írta írja, hogy a színésznek ezek voltak utolsó szavai: „Shoot me up with a big one” azaz,

Lőjj be egy nagy adaggal

A bírósági dokumentumokból utóbb kiderült az is, hogy a kérés egy nagy adag ketaminra vonatkozott, amely egy vényköteles érzéstelenítő és egy hallucinogén szer, és amelyet depresszió és a szorongás kezelésére alkalmaznak. Aznap ez volt a harmadik ketamininjekciója Matthew Perrynek – írta a BBC. A halálos adag beadása után néhány órával a színészt arccal lefelé találták meg a jakuzziban. Az orvosok a helyszínen halottnak nyilvánították, a halottkém szerint a ketamin volt az elsődleges halálok.

Mark Chavez vállalta a felelősséget tetteiért, akár tíz évet is kaphat

Mint azt korábban megírtuk, az ügyben öt ember ellen vádat emeltek: utóbbiak közt van két orvos, Salvador Plasencia és Mark Chavez, valamint a néhai színész asszisztense, Kenneth Iwamasa is, akik segítettek megszerezni, szállítani és adagolni a ketamint a színésznek. A TMZ arról számolt be, hogy az egyik orvos most be is ismerte a bűncselekményt.

Mark Chavez szerdán megjelent a Los Angeles-i szövetségi bíróságon, ahol bűnösnek vallotta magát a ketamin terjesztésére irányuló összeesküvésben

– írja a lap. Matthew Binninger, az orvos ügyvédje a TMZ-nek elmondta, hogy Chavez vállalta a felelősséget a tetteiért azzal, hogy bűnösnek vallotta magát, és most együttműködik a hatóságokkal.

Chavez a tetteiért akár tíz év börtönbüntetésre is számíthat, de az ítélethirdetésre csak jövő áprilisban kerül sor.

Eközben az orvos ötvenezer dolláros – körülbelül 18 millió forintos – óvadék ellenében szabadlábon marad.

Az ügy további érintettjei

Öt ember ellen összesen 23 vádpontot hoztak fel, Chavez mellett ők az érintettek: