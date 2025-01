Megkezdődött Budapesten a Keanu Reeves főszereplésével készülő The Entertainment System is Down forgatása

Ruben Östlund hivatalosan is megkezdte Budapesten a régóta várt filmje, a The Entertainment System is Down című alkotás forgatását.

A The Entertainment System is Down három szereplője: Keanu Reeves, Kirsten Dunst, Daniel Brühl. A forgatás már megkezdődött Budapesten

A sötét szatíra egy Anglia és Ausztrália közötti repülőjáraton játszódik, ahol meghibásodik a szórakoztató elektronika, így a hosszú repülőúton az utasok kénytelenek szembenézni egymással és az unalom borzalmaival.

Az Oscar-jelölt svéd rendező Instagram-oldalán megosztott videón jól látható a film központi díszletét képező valódi Boeing 747-es repülőgép:

A filmet 70 napon át forgatják a fővárosban, januártól májusig.

Az alkotás színészgárdája nagyon ígéretes. A már korábban bejelentett szereplőkhöz – Kirsten Dunst, Daniel Brühl, Keanu Reeves, Nicholas Braun, Samantha Morton és Tobias Menzies – olyan nevek csatlakoztak, mint: Connor Swindells, Daniel Webber, Wayne Blair, Dan Wyllie, Lindsay Duncan, Allan Corduner, Sofia Tjelta Sydness, Erin Ainsworth, Myles Kamwendo, Sanna Sundqvist, Elle Piper és Tea Stjärne, valamint a svéd Benjamin Ingrosso – értesült a Deadline.

A projekt a svéd rendező második angol nyelvű filmje és hetedik játékfilmje lesz a The Guitar Mongoloid (2004), az Involuntary (2008), a Play (2011), a Force Majeure (2014), valamint két Arany Pálma-díjas alkotása, A négyzet (2017) és A szomorúság háromszöge (2022) után.