Ezeket a hollywoodi szuperprodukciókat forgatták Magyarországon – A Dűne rendezője az egyik legnagyobb visszatérő

Az elmúlt években Magyarország egyre fontosabb helyszínné vált a nemzetközi filmipar számára, ami nem véletlen, és ez a magyar filmek minőségére is pozitív hatással van, amit nem csak az Oscar-díjak és jelölések mutatnak. A történelmi építészet, a változatos tájak, a világszínvonalú stúdiók és a szakembergárda, illetve a kedvező gazdasági feltételek számos produkciót vonzanak hozzánk. Most a Nemzeti Filmintézet kibővített, új fóti stúdiókomplexumának csütörtöki megnyitója alkalmából néztük meg, milyen szuperprodukciók is érkeztek hazánkba az elmúlt években.

Az Oscar-díjas Jennifer Lawrence a Nyugati pályaudvaron álldogál a Vörös Veréb forgatásán (Fotó: TMDb)

1. Mentőexpedíció (2015)

Hiába forgott már számos szuperprodukció korábban is Magyarországon (csak néhány példa: Evita, Underworld, Hellboy II – Az Aranyhadsereg, Die Hard – Drágább, mint az életed, Bel Ami – A szépfiú), sokan Ridley Scott marsi túlélőfilmjéhez kötik a hazai szervizmunkák igazi berobbanását, még ha ez egy sokkal hosszabb, egymásra épülő folyamat eredménye is. A filmhez az etyeki Korda Filmstúdióban építették fel szinte az összes díszletet, beleértve a marsi tájat és az űrhajó élethű modelljét is. A Mentőexpedícióban ki lehet szúrni Oroszlán Szonját és Bordán Lilit is, a fimben a Művészetek Palotája alakítja a Kínai Nemzeti Űrügynökséget, de feltűnik a Hungexpo, a csepeli HÉV és a Rákóczi híd is. Ebben a videóban össze is gyűjtötték az összes magyarországi helyszínt:

2. Inferno (2016)

A Tom Hanks főszereplésével készült Dan Brown-adaptáció több jelenete is Magyarországon forgott, a filmben Nagypál Gábor próbálta vízbe fojtani Langdon professzort, de feltűnt benne Árpa Attila és Sarbó Kata is. A produkció az etyeki stúdiók és Budapest egyedi helyszíneit is igénybe vette, a város neoklasszikus építészete és az olyan történelmi helyszínek, mint a Lánchíd vagy a budai Vár is sokat hozzátettek a film hangulatához, továbbá feltűnt benne pár magyar színész is, például Árpa Attila.

3. Szárnyas fejvadász 2049 (2017)

Denis Villeneuve filmjének futurisztikus világát, amely egy disztópikus jövőt ábrázol, többek között Budapest stúdióiban alakították ki. Az építészet és a város hangulata is segített megteremteni a film hideg, gépies atmoszféráját. Bár a fő jeleneteket más országokban rögzítették, Budapest számos háttérként szerepelt a filmben, és a magyar szakemberek is kulcsszereplőkké váltak a látványvilág és a díszletek megalkotásában. Villeneuve nem véletlenül tért vissza később a Dűne készítésekor. Az első rész mindig is híres volt róla, hogy magyarul szólalnak meg benne, a folytatásban ez kétszer is megtörténik:

4. Vörös veréb (2018)

A Jennifer Lawrence főszereplésével készült kémthriller több ikonikus budapesti helyszínt mutatott be, például a Parlamentet, a Gresham-palotát és a Széchenyi fürdőt. A cselekmény szerint is részben Budapesten játszódó film helyszíneinek kiválasztásában szerepet játszott a főváros különleges hangulata, amely remekül kiegészítette a történet szovjet-orosz világát. Olyan hazai színészek tűntek fel benne az apróbb szerepekben, mint Szabó Simon, Árpa Attila, Rezes Judit vagy Anger Zsolt.

5. A kém, aki dobott engem (2018)

Ugyanabban az évben nálunk forgott Kate McKinnon és Mila Kunis kémvígjátéka is, aminek legemlékezetesebb hozománya természetesen előbbi Józsefvárosról szóló rappelése volt Jimmy Fallon műsorában. Itt érdemes megemlíteni, hogy Budapest milyen gyakran válik a kémek célpontjává, korábban nálunk forogtak az Én, a kém, a Kémjátszma, a Suszter, szabó, baka, kém és az Atomszőke című filmek, de vannak budapesti jelenetei a Münchennek és a Mission: Impossible – Fantom protokollnak is. A 2015-ös kémparódia, A kém rendezőjének pedig annyira megtetszett Budapest, hogy még a forgatókönyvet is átírták miatta, hogy a város magát (is) alakíthassa.

6. Gemini Man (2019)

A Will Smith főszereplésével készült akciófilm számos jelenetét Budapesten forgatták. Az alkotók különösen a Rákóczi híd környékét és a város modern, valamint történelmi épületeinek kontrasztját használták ki. Etyeken New York díszletében is dolgoztak, ahol több városi jelenetet rögzítettek, és persze senki sem felejti el, hogy Will Smith felmászott a Lánchídra, később pedig születésnapi bulit csapott a Szent István-bazilika előtt.

7. Terminátor: Sötét végzet (2019)

A Terminátor-sorozat legutóbbi darabjában számos akciójelenetet rögzítettek a budapesti Origo Filmstúdióban, de forgattak Ferihegy környékén és vidéki helyszíneken is: például a kecskeméti Mercedes-Benz gyár és a komáromi, azóta már bezárt Nokia gyár területén, ahogy az a lenti videóból is látszik. A stáb helyi kaszkadőrökkel és technikai csapatokkal dolgozott együtt.

8. Bloodshot (2020)

A Vin Diesel főszereplésével készült képregény-adaptáció nagyot bukott a kasszáknál, és Budapestnek nem is jut benne nagy szerep, ugyanakkor mégis beszédes, hogy az alkotók csak azért érkeztek hozzánk két napra, hogy felvegyenek néhány szép vágóképet, közülük a Parlament a film előzetesébe is bekerült (az 50. másodperc környékén kell keresni).

9. Dűne és Dűne: Második rész (2021, 2024)

Denis Villeneuve epikus sci-fi alkotásának kulcsfontosságú jeleneteit a budapesti Origo Filmstúdióban forgatták, amelynek modern technológiája és a magyar látványtervezők szakértelme meghatározó szerepet játszott a monumentális látványvilág kialakításában. A munka Oscar-díjat hozott Sipos Zsuzsannának a legjobb látványtervezés kategóriában, idén a második részt is elárasztották technikai jelölésekkel.

10. Fekete özvegy (2021)

A Marvel Studios több produkciója is Magyarországra hozta forgatásait. A Scarlet Johansson és Florence Pugh főszereplésével forgatott Fekete Özvegy (2021) budapesti jelenetei közvetlenül a városban készültek, hiszen a fővárosnak kiemelt szerepe van a történetben is. A film bemutatásának évében nálunk forgott a Holdlovag című Marvel-sorozat is, amiben ki lehet szúrni Szentendre főterét, a Szépművészeti Múzeumot és az Anker közt is, amik a különféle európai városok jellegzetes helyszíneit imitálták.

11. Mrs. Harris Párizsba megy (2022)

Anthony Fabian filmje Paul Gallico amerikai író 1958-as regényének harmadik feldolgozása. A történet fontos részét jelentik a ruhák, főleg a Dior-kreációk – rendkívül stílusos is a jelmeztervezést érintő Oscar-jelölés. A filmben több budapesti helyszínt is kiszúrhattunk, például a Zeneakadémiát és a Keleti pályaudvart, amelyek Párizst alakították a történetben.

12. Szegény párák (2023)

Jórgosz Lánthimosz filmje egy kifordított, feminista Frankenstein-történet, látványvilágában a harmincas évek amerikai filmjeinek stílusát idézi. A film valós helyszíneken, például a Műegyetem Baross Gábor Kollégiumában, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, Fóton és a volt MTV-székházban is forgott. Az alkotás tizenegy Oscar-jelölést kapott, és négy díjat, köztük Mihalek Zsuzsa berendezői díját is elnyerte:

13: Alien: Romulus (2014)

A tavaly új erőre kapó sci-fi-horrorsorozat száznál is több magyar szakember részvételével forgott a magyarországi stúdiókban. Az első két Alien-film látványvilágához visszatérő folytatásban a fő helyszínül szolgáló űrhajó belső dizájnját is honfitársaink teremtették meg, a főszerepet alakító Cailee Spaeny dublőre is magyar volt, és a film legfélelmetesebb karakterét is egy 231 centis magyar férfi játszotta.

14. Maria (2024)

Pablo Larraín chilei rendező Maria című életrajzi drámája, amely a legendás operaénekesnő életének utolsó napjaira összpontosít, szintén Budapesten készült. Angelina Jolie főszereplésével a film bemutatja a művésznő szenvedéseit és a zenei világát, amelyhez a Magyar Állami Operaház és a Zeneakadémia is hozzájárultak, mint helyszínek. A Maria a magyar filmes szakemberek közreműködésének köszönhetően kivételes technikai és esztétikai színvonalat képvisel, a helyszínválasztásnál külön szempont volt, hogy az NFI Filmlaborban rendelkezésre állt az utómunkához szükséges technikai tudás.

15. A brutalista (2024)

Brady Corbet filmjében Adrien Brody alakítja Tóth Lászlót, a holokauszttúlélő zsidó építészt. Az idei nagy Oscar-várományos egy Olaszországban felvett jelenetet leszámítva teljes egészében Magyarországon forgott, a film magyar vonatkozásairól itt írtunk korábban, Jancsó Dávid Oscar-jelöléséről és a filmhez kapcsolódó, szintén hazánkban zajlott analóg utómunkák részleteiről pedig itt. Magyar színészek is feltűnnek a filmben, többek közt Vilmányi Benett, Hermányi Mariann és Sztarenki Dóra, egy jelenetben pedig még a Magyar Nemzet is szóba kerül.

Érdemes még megemlíteni a közelmúltból a Gran Turismo (2024) Hungaroringen forgatott jeleneteit, Brad Pitt pedig tavaly szintén az autóversenyzős jelenetek felvételére érkezett Magyarországra az idén bemutatásra kerülő F1-es filmjéhez. Ugyancsak az idén kerül mozikba a Szemfényveszők harmadik része is, ami részben ugyancsak nálunk forgott, és a Jenna Ortega főszereplésével készült Death of a Unicorn, továbbá Amedeo Modigliani festő párizsi kalandjairól szóló filmjét Johnny Depp forgatta nálunk. A szinte már bemutatása pillanatában horrorklasszikussá váló Fehér éjszakák (2019) is Magyarországon készült, itt külön meg kell említeni Takács Gergelyt, aki magyarként először lett visual effects supervisor egy külföldi koprodukcióban. Nagyrészt nálunk vették fel továbbá Jamie Foxx és Taron Egerton Robin Hood (2018), és a számos Arany Málna-jelölést begyűjtő videójáték-adaptációt, a Cate Blanchettet is felvonultató Borderlands (2024) című filmeket is.

+1 Sorozatok

A hazánkban forgatott sorozatokról több cikket is lehetne írni, most inkább a filmekre fókuszáltunk, de egy bekezdés erejéig érdemes mégis megemlíteni pár szériát. A már említett Holdlovag mellett az utóbbi években olyan sorozatok forogtak még nálunk részben vagy teljes egészében, mint a Netflix történelmi sorozatai, a Marco Polo és Az utolsó királyság (ezeknek a látványos építményei azóta is számos produkció számára szolgálnak állandó helyszínként), a XIX. századi New Yorkban játszódó Az elmeorvos első évada, a SkyShowtime regényadaptációja, a Sakál napja az Oscar-díjas Eddie Redmayne főszereplésével, vagy a Pablo Picasso életét feldolgozó, Antonio Banderas főszereplésével készült Géniusz második évada, illetve A vaják és az Árnyék és csont című látványos fantasysorozatok. A mozifilmekhez hasonlóan a Dűne-sorozat, a Dűne: Próféciáknak is a magyarországi stúdiók adtak otthont, ebben szintén feltűnt Árpa Attila.