Az Oscar-jelölések kihirdetése árnyékában tarol a Joker és Francis Ford Coppola

A legnagyobb figyelmet idén a Joker: Kétszemélyes téboly kapta, amely a mozikban csúfosan elbukott, és mi sem voltunk tőle eragadtatva (lásd kritikánkat), azonban akadt aki kifejezetten sokra értékelte, hogy Todd Phillips rendező minden nézői elvárással szembemenve kezdte el megmagyarázni a csakhamar kultikussá váló első részt, Quentin Tarantinonak egyenesen az egyik kedvenc filmje lett tavaly. A film mindenesetre több kategóriában is jelölést szerzett. A rendező, Todd Phillips, valamint a főszereplők, Joaquin Phoenix és Lady Gaga is az Arany Málna-díj potenciális „nyertesei” között vannak. Különösen figyelemre méltó, hogy Phoenix korábban Oscar-díjat nyert az első részben nyújtott alakításáért, most azonban más irányból érkezett elismerés.

Az anti Oscar-díj, az Arany Málna. Fotó: Razzie Awards

Oscar-jelölésekre várva: az Arany Málna

A Joker: Kétszemélyes hét jelölésével vezeti az idei listát, de szorosan mögötte megérdemelten állnak a Sony képregényfilmjei, a Madame Web és a Kraven, a vadász. Francis Ford Coppola megalomán szerzői filmje, a Megalopolisz szépen gyűjtögette a jelöléseket, ami a kasszáknál is akkora bukás volt, hogy a rendező jövőbeli projektjei is veszélybe kerültek. Ugyanakkor ettől a bődületes bukástól sem vitatható el, hogy az egykaptafára készülő blockbusterek özönében valósít meg egy egyedi rendezői víziót, Coppola pedig valójában mindig is egy kísérletező kedvű alkotó volt. Az Arany Málnát nem érdeme ugyan komolyan venni (az idén 70 éves Kevin Costner sem foglalkozott sokat a jelöléseivel) a Mufasa: Az oroszlánkirály jelölését azonban a legrosszabb folytatások között igencsak övön alulinak érezzük, mivel a film nagyon is jó irányból közelített a legendás előzményekhez (lásd kritikánkat). Lássuk a jelölteket:

Legrosszabb film

Borderlands

Joker: Kétszemélyes téboly

Madame Web

Megalopolisz

Reagan

Legrosszabb férfi főszereplő

Jack Black (Kedves Télapó)

Zachary Levi (Harold és a varázsceruza)

Joaquin Phoenix (Joker: Kétszemélyes téboly)

Dennis Quaid (Reagan)

Jerry Seinfeld (Cukormáz nélkül)

Legrosszabb női főszereplő

Cate Blanchett (Borderlands)

Lady Gaga (Joker: Kétszemélyes téboly)

Bryce Dallas Howard (Argylle: A szuperkém)

Dakota Johnson (Madame Web)

Jennifer Lopez (Atlas)

Legrosszabb férfi mellékszereplő

Jack Black (Borderlands)

Kevin Har (Borderlands)

Shia LaBeouf (Megalopolisz)

Tahar Rahim (Madame Web)

Jon Voight (Megalopolisz, Reagan, Shadow Land, Strangers)



Legrosszabb női mellékszereplő

Ariana DeBose (Argylle, Kraven, a vadász)

Leslie Anne Down (Reagan)

Emma Roberts (Madame Web)

Amy Schumer (Cukormáz nélkül)

FKA twigs (A holló /)



Legrosszabb rendező

S.J. Clarkson (Madame Web)

Francis Ford Coppola (Megalopolisz)

Todd Phillips (Joker: Kétszemélyes téboly)

Eli Roth (Borderlands)

Jerry Seinfeld (Cukormáz nélkül)



Legrosszabb párosítás

Bármelyik kellemetlen duó a Borderlandsből

Bármely két nem vicces "komikus színész" a Cukormáz nélkülből

A Megalopolisz teljes szereplőgárdája

Joaquin Phoenix és Lady Gaga (Joker: Kétszemélyes téboly)

Dennis Quaid és Penelope Ann Miller (Reagan)

Legrosszabb remake, koppintás vagy folytatás

A holló

Joker: Kétszemélyes téboly

Kraven, a vadász

Mufasa: Az oroszlánkirály

Rebel Moon – 2. rész: A sebejtő



Legrosszabb forgatókönyv

Joker: Kétszemélyes téboly

Kraven, a vadász

Madame Web

Megalopolisz

Reagan