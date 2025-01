Jancsó Dávid Oscar-jelölésével Jancsó Miklós örökségét viszi tovább + videó

Amikor Magyarországon elkezdődött az úgynevezett bérmunka, akkor nagyobb számban voltak a stábokban a külföldi alkotók, mint a magyarok. Ez mára teljesen megfordult. Nagyon örvendetes, hogy A brutalista című filmben is magyar a koproducer, Petrányi Viktória, és hogy Jancsó Dávidot, a film vágóját is bevonták a kreatív munkába – mondta a Svenk stábjának Káel Csaba filmügyi kormánybiztos. A kijelentésének az ad különös súlyt, hogy Jancsó Dávid vágót január 23-án Oscar-díjra is jelölte az Amerikai Filmakadémia.

Jancsó Dávid csütörtökön A brutalista vágásáért kapott Oscar-jelölést. Fotó: TMDb

Jancsó Dávid és a magyar szakemberek sikere

A film forgatási helyszíneit és időpontjait a koronavírus-járvány miatt többször is halasztani kellett: a tervek szerint 2021 januárjában kezdődött volna Lengyelországban, végül a felvételeket 2023. március 16-án Budapesten kezdték el, 2023. április végén pedig átköltöztek Toszkánába, ahol 2023. május 5-én fejeződött be a forgatás.

A filmben több magyar színész is epizódszerepet játszik: Orbán Levente, Vilmányi Benett, Deutsch Péter, Szőke Abigél, Borgula András, Mészöly Anna, Páll Zsolt, Puskás Dávid, Winkler Laurent, Fátyol Hermina.

2023. március 9-én jelentették be, hogy a film operatőre Lol Crawley lesz, a jelmeztervező Kate Forbes, a filmzenét Daniel Blumberg komponálta, látványtervezője pedig Judy Becker, a film vágója pedig Jancsó Dávid.

A magyar filmes Jancsó Miklós kétszeres Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes és kiváló művész gyermeke, olyan filmtörténeti klasszikusok rendezője, mint a Szegénylegények és a Szerelmem, Eektre, akiről korábban többek között az amerikai film fenegyereke, Martin Scorsese is elismerően beszélt.:

Jancsó Dávid korábban olyan sikeres alkotásokban is dolgozott már, mint Mundruczó Kornél filmjei (Pieces of a Woman, Jupiter holdja, Fehér isten) és a színészből elsőfilmessé vó Dev Patel A Majomember című filmje, de A brutalista szintén színészként indult rendezőjével is dolgozott együtt már korábban, tavaly A zsúfolt szoba című sorozaton, 2015-ben pedig a The Childhood of a Leader című filmen.

Brady Corbet Brady Corbet csaknem tíz évig küzdött azért, hogy filmje kompromisszumok nélkül valósulhasson meg, amire végül Magyarorszgon került sor.

A rendező közösen írta meg a film forgatókönyvét Mona Fastvolddal, a háború utáni Európából elmenekülő és Amerikába érkező, nagyívű víziókkal megáldott építész, Tóth László történetét, akinek személyében Breuer Marcell és Moholy-Nagy László építészek személye és élettörténete sűrűsödik össze. A film előzetese:

Az Adrien Brody emlékezetes alakításában életre kelt Tóth újra akarja építeni az életét, a karrierjét, valamint a házasságát Erzsébettel, miután a háború közben elszakadtak egymástól, s személyes útkeresése közben az új, idegen országban magára utalva Pennsylvaniában állapodik meg: Ott figyel fel rá a gazdag és befolyásos gyáros, Harrison Lee Van Buren, aki kész méltányolni építészi tehetségét. Ám a hatalomnak és az örökségnek nagy ára van…

A Svenk A brutalista magyar vonatkozásai kapcsán készült anyagát már most meg lehet nézni, a Magyarországon történt analóg-utómunkáról szóló múltheti adás-részletet pedig cikkünk végén nézhetik meg.

Káel Csaba a Svenk stábjának arról is beszélt, hogy A brutalista a sikersorozata már a Velencei Filmfesztiválon elkezdődött, hiszen ott a legjobb rendező díját, az Ezüst Oroszlánt Brady Corbet nyerte el.

A mostani díjátadón szóvá is tették, hogy milyen nagyszerű volt itt Budapesten forgatni, és milyen kiváló munkát végeztek a filmlaborban. Hát ennél nagyobb reklám, nem is szükséges

– emelte ki Káel Csaba. A filmügyi biztossal a héten a Magyar Nemzet is interjút készített, ebben részletekbe menően beszélt róla, hogy a Magyarországon történő szervizmunkák visszahatnak a magyar filmek sikerére is, az ipar és a kreatív rész összeér.

Corbet filmje később a Golden Globe-díjat is megnyerte, és rendezőként is győzni tudott, az Oscar-jelölések kihirdetése előtt pedig 9 BAFTA-jelölést is begyűjtött, köztük a legjobb film, a legjobb rendező, és a legjobb forgatókönyv kategóriákban. Az Oscar-jelölésekkel kapcsolatos anyagainkat itt lehet elolvasni: