Oscar 2025: A színészi kategóriák nagy esélyesei közt Denzel Washington és Timothée Chalamet

A legjobb színésznek járó Oscar-jelölések kategóriában Timothée Chalamet lehet az egyik favorit Bob Dylan megformálásáért a Sehol se otthon című filmben. A Variety kritikái szerint Chalamet érzékeny, mégis karizmatikus alakítása kiemelkedik az év színészi teljesítményei közül. Mégis könnyen lehet, hogy A brutalista főszereplője, Adrien Brody fog duplázni, mellettük viszont idén, úgy tűnik, nem lesz sok esélye a többi jelöltnek.

Timothée Chalamet könnyen lehet, hogy hamarosan fiata Oscar-díjasnak mondhatja magát (Forrás: TMDb)

Oscar 2025

A női mezőny sokkal nyitottabbnak tűnik, de bárki is nyer végül a potenciális jelöltek közül, az igazi szenzáció lesz. A Variety esélylatolgatása szerint jószerével ismeretlen színésznőnek van idén a legtöbb esélye, Mikey Madison egycsapásra fiatal sztár lehet, Marianne Jean-Baptiste és Fernanda Torres pedig felkerülhet az amerikai filmipar térképére, de végül lehet, hogy Cynthia Erivo ugrik egy nagyot a filmcsillagok ranglétráján. Bár szerintünk Tilda Swinton vagy Julianne Moore is odaférhet a jelöltek közé A szomszéd szoba okán.

A legamerikaibb forgatókönyv mégis az lenne, ha Demi Moore 62 évesen kapna jelölést, kéőbb pedig a szobrot is hazavinné, az akadémia szereti a nagy visszatérőket (lásd korábban Mickey Rourke, Michael Keaton vagy az idén is jelölésre esélyes Jamie Lee Curtis példáját).

A legjobb férfi mellékszereplő kategóriában Denzel Washington neve is előkerült, aki a Gladiátor II-ben nyújtott alakításával ismét bizonyította, hogy korának egyik legnagyobb színésze. A Variety nem említi Andrew Garfield és Florence Pugh alakításait, ami nem is csoda. mivel a StudioCanal nem szállt be az idei díjszezonba, mindazonáltal A szerelem ideje megérdemelné a figyelmet, főként a színészi alakítások miatt. De lássuk a Variety tippjei:

Legjobb színész

Adrien Brody (A brutalista)

Timothée Chalamet (Sehol se otthon)

Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Konklávé)

Legjobb színésznő

Cynthia Erivo (Wicked)

Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (A szer)

Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui/I’m Still Here)

Legjobb férfi mellékszerepő

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (Rokonszenvedés)

Clarence Maclin (Sing Sing)

Edward Norton (Sehol se otthon)

Guy Pearce (A brutalista)

Legjobb női mellékszereplő

Monica Barbaro (Sehol se otthon)

Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl)

Ariana Grande (Wicked)

Isabella Rossellini (Konklávé)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)