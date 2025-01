Éleződik az Oscar-verseny: ezek a filmek lehetnek a legjobbak az Akadémia szerint?

Mindezek ellenére a Variety szakértői már most körvonalazták, mely filmek és alkotók lehetnek az idei év legnagyobb esélyesei. A 2025-ös Oscar-szezonban egyértelműen a kisebb, művészibb alkotások kerültek előtérbe. A Golden Globe-díjátadón már bizonyító A brutalista (A24) – amely egy magyar emigráns építész életútját meséli el – komoly Oscar-esélyesként emelkedik ki, főként a kritikusok körében aratott sikere miatt. A film nemcsak a legjobb film kategóriában, hanem operatőri és rendezői díjak terén is számíthat a jelölésre.

Oscar 2025: A brutalista már bizonyított a Golden Globe-gálán, ami sok szempontból az Oscar előszobája. Fotó: TMDb

Oscar 2025: Várható jelölések a legjobb film kategóriában

Ugyanakkor az utóbbi években megfigyelhető blockbuster-jelenlét (lásd a Barbie, az Avatar: A víz útja vagy a Top Gun:Maverick jelöléseit az elmúlt években) is folytatódik, erős indulónak tűnik a Denis Villeneuve rendezte Dűne: Második rész (Warner Bros.), amely epikus látványvilágával és sztárszereposztásával hódította meg a közönséget.

Meglepő lehet, de nagy reményeket fűznek a Gladiátor II (Paramount Pictures) jelöléseihez is, Ridley Scott majd 25 év után tért vissza az ókori Rómába, és bár a folytatás nem érhet az előd nyomába, meglepően összetett szórakozást nyújtott.

De hangsúlyos szerepet kaphat az Óz, a csodák csodája előzménytörténetét elmesélő Wicked (Universal Pictures) is, amely a Golden-Globe-gááról is négy díjjal tért haza, köztük a legjobb filmmusical- vagy vígjáték kategóriában.

Hasonlóan erős indulónak tűnik a szívhez szóló, bűnbánó drogbáróról szóló Emilia Pérez (Netflix), a bíborosok drámáját bemutató Konklávé (Focus Features), vagy Sean Baker sajtos Csipkerózsika története, az Anora (Neon). A már ötszörös Oscar-díjas Pedro Almodóvar is számíthat egy újabb jelölésre élete első amerikai filmjéért, az eutanáziáról szóló Szomszéd szobáért, amit mi is dicsértünk. A Variety két hölgyet is esélyesnek tart a jelölésre, Payal Kapadia a Minden, ami fénynek tűnikkel szállhat be az Oscar-versenybe, míg a Coralie Fargeat a különösen gyomorforgató pillanatokkal rendelkező A szer révén hagyott mély nyomot a nézőkben.

Legjobb filmek

Anora (Neon)

Blitz (Apple Original Films)

A brutalista (A24)

Sehol se otthon (Searchlight Pictures)

Konklávé (Focus Features)

Dűne: Második rész (Warner Bros.)

Emilia Pérez (Netflix)

Gladiátor II (Paramount Pictures)

A szomszéd szoba (Sony Pictures Classics)

Legjobb rendezők

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Edward Berger (Konklávé)

Brady Corbet (A brutalista)

Payal Kapadia (Minden, ami fénynek tűnik )

James Mangold (Sehol se otthon)

Jon M. Chu (Wicked)

Denis Villeneuve (Dűne: második rész)

Coralie Fargeat (A szer)

RaMell Ross (Nickel Boys)

A felsoroltak mellett a jelölésre esélye lehet még többek közt Clint Eastwoodnak (Kettes számú esküdt), Robert Eggersnek (Nosferatu), Pedro Almodóvarnak és Ridley Scottnak is.