Oscar 2025: Két magyar a jelöltek között, a legtöbb nominációt is egy magyar építészről szóló film kapta

Végre kiderült, kik versenyezhetnek idén a filmes világ legrangosabb díjaiért: az Amerikai Filmakadémia közzétette a 2025-ös Oscar-jelöltek listáját. A legjobban várt filmek közül sokan ott vannak a főbb kategóriákban, köztük a magyar vonatkozású A brutalista is, amely már a Golden Globe-on is nagy sikert aratott. Sokakban nem is az volt a kérdés, hogy jelölik-e a fontosabb kategóriákban, hanem hogy hány jelölést kap összesen?

Oscar-versenyben: Adrien Brody és Guy Pearce. Fotó: TMDb

Oscar 2025

Az idei Oscar-jelölésekkel kapcsolatban korábban itt írtunk a lehetséges filmekről és rendezőkről, itt pedig a színészi kategóriák esélyeseiről. Ahogy az várható volt, néhány várakozás teljesült, míg mások nem. Timothée Chalamet és Denzel Washington jelölése borítékolható volt, mint ahogy arra is nagy összegben mertünk volna fogadni, hogy A brutalista, a Wicked és a Dűne: Második része is képviselteti magát a legfontosabb kategóriákban.

A brutalista végül tíz jelölést gyűjtött be, a Wicked szintén, a Dűne csak ötöt, de ezeket inkább a technikai kategóriákban. Meglepetésre nemcsak Jon M. Chu, a Wicked rendezője, hanem a Dűnét dirigáló Denis Villeneuve is jelölés nélkül maradt. Sipos Zsuzsannát azonban két év után ismét jelölték a Dűnében végzett munkájáért, míg Jancsó Dávidot A brutalista vágásáért kapott jelölést.

Legjobb film

Anora

A brutalista

Sehol se otthon

Konklávé

Dűne: Második rész

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

A szer

Wicked

Legjobb rendező

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (A brutalista)

James Mangold (Sehol se otthon)

Jaques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (A szer)

Legjobb férfi főszereplő

Adrien Brody (A brutalista)

Timothée Chalamet (Sehol se otthon)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Konklávé)

Sebastian Stan (The Apprentice - A Trump-sztori)

Legjobb női főszereplő

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofia Gascon (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (A szer)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

Legjobb férfi mellékszereplő

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (Rokonszenvedés)

Edward Norton (Sehol se otthon)

Guy Pearce (A brutalista)

Jeremy Strong (The Apprentice – A Trump-sztori)

Legjobb női mellékszereplő

Monica Barbaro (Sehol se otthon)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (A brutalista)

Isabella Rosselini (Konklávé)

Zoe Saldana (Emilia Pérez)

Legjobb nemzetközi film

I’m Still Here

The Girl With the Needle

Emilia Pérez

A szent füge magja

Áradás

Legjobb animációs film

Áradás

Agymanók 2.

Egy csiga emlékiratai

Wallace & Gromit: A szárnyas bosszúja

A vad robot

Legjobb adaptált forgatókönyv

Sehol se otthon

Konklávé

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Legjobb eredeti forgatókönyv

Anora

A brutalista

Rokonszenvedés

Szeptember 5.

A szer

Legjobb operatőr

A brutalista

Dűne: Második rész

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Legjobb vágás

Anora

A brutalista

Konklávé

Emilia Pérez

Wicked

Legjobb filmzene

A brutalista

Konklávé

Emilia Pérez

Wicked

A vad robot

Legjobb vizuális effektusok

Alien: Romulus

Better Man: Robbie Williams

Dűne: Második rész

Wicked

Majmok bolygója: A birodalom

Legjobb hang

Sehol se otthon

Dűne: Második rész

Emilia Pérez

Wicked

A vad robot

Legjobb betétdal

Emilia Pérez: El Mal

The Six Triple Eight: The Journey

Sing Sing: Like a Bird

Emilia Pérez: Mi Camino

Elton John: Never Too Late

Legjobb díszlet

A brutalista

Konklávé

Dűne II.

Nosferatu

Wicked

Legjobb jelmez

Sehol se otthon

Konklávé

Nosferatu

Wicked

Gladiátor II

Legjobb smink

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

A szer

Wicked

Legjobb rövidfilm

A Lien

Anuja

Ik ben geen robot (Nem vagyok robot)

The Last Ranger

Covjek koji nije mogao sutjeti (Az ember, aki nem tudott hallgatni)