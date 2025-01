Így gratulált Káel Csaba a magyar filmes szakembereknek, akik hozzátettek az Oscarra jelölt alkotásokhoz

Mint lapunk is megírta, Jacques Audiard Emilia Pérez című, spanyol nyelvű musicalje kapta a legtöbb, összesen tizenhárom jelölést csütörtökön Los Angelesben az amerikai filmakadémia díjaira. Idén ismét van magyar jelölt: A brutalista című film vágója, Jancsó Dávid esélyes az Oscar-díjra.

Tíz Oscarra jelölték A brutalista című filmet, amelynek magyar vágója, Jancsó Dávid is esélyes a díjra. Fotó: Brookstreet Pictures/Andrew Lauren Production

Magyar vágóért izgulhatunk az Oscar-díj-átadón

Az Emilia Pérezt tíz-tíz jelöléssel követi A brutalista, valamint a Wicked című Broadway-darab filmváltozata. A pápaválasztásról szóló Konklávé és a Bob Dylan korai éveit bemutató Sehol se otthon egyaránt nyolc jelölést kapott. Mind az öt film esélyes az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia díjára a legjobb film kategóriában, amelyben még az Anora, a Nickel Boys, az I'm Still Here, A szer és Denis Villeneuve Dűne: Második rész című sci-fije is verseng.

A Budapesten forgatott A brutalista rendezője, Brady Corbet, aki csaknem tíz évig küzdött azért, hogy filmje megszülessen, jelölést kapott a legjobb rendező kategóriában is, amelyben Jacques Audiard (Emilia Pérez), Coralie Fargeat (A szer), Sean Baker (Anora) és James Mangold (Sehol se otthon) indul még a díjért.

A legjobb vágás kategória Oscar-díjára Jancsó Dávid mellett Juliette Welfling (Emilia Pérez), Nick Emerson (Konklávé), Myron Kerstein (Wicked) és Sean S. Baker (Anora) esélyes még.

A brutalistán kívül az ugyancsak Oscar-díjra jelölt Maria című életrajzi dráma és a Dűne: Második rész című film elkészítésében is számos magyar filmes szakember dolgozott.

Pablo Larraín chílei rendező Angelina Jolie-val forgatott Maria című filmjét Edward Lachman fényképezte, aki a legjobb operatőr kategóriában lett jelölt. Denis Villeneuve Dűne-folytatása pedig öt díjra esélyes: a legjobb film mellett a legjobb operatőr (Greig Fraser), látványeffektus, hang és produkciós tervezés kategóriában is elnyerheti az Oscart.

Káel Csaba mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos az Oscar-jelölések kihirdetése után közleményben gratulált Jancsó Dávidnak és minden magyar filmesnek, aki hozzátett A brutalista, a Dűne és a Maria világsikeréhez.

Példaértékű a filmiparban az állam és a magánszektor összefogása, ami az elmúlt években lehetővé tette olyan magas minőségű mozgóképek létrehozását Magyarországon, melyek a világ filmgyártásának élvonalából is kiemelkednek. Mindnyájunk elismerése megilleti a filmek kiváló hazai koproducereit, továbbá a Nemzeti Filmintézet Filmlabor elsőrangú szakembereit, elkötelezett munkájuk híre döntő indok volt, hogy a különleges technikával készült A brutalista és a Maria gyártását Magyarországra hozták az alkotók

– fogalmazott Káel Csaba.

Az ABC tévécsatornán és az amerikai filmakadémia digitális platformjain élőben közvetített eseményen az Oscar-díj huszonhárom kategóriájának jelöltjeit Rachel Sennott és Bowen Yang olvasta fel. A jelölésekről a filmakadémia csaknem tízezer szavazásra jogosult tagja döntött.

A Los Angelesben és környékén pusztító tűzvész miatt a jelöléseket az eredetileg tervezettnél csaknem egy héttel később hozták nyilvánosságra.

A 97. Oscar-gálát március 2-án rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban.

Élő közvetítését mintegy kétszáz országban és térségben láthatja a közönség.