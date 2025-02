A Lúdas Matyit még a kommunisták sem tudták elrontani, pedig volt rá igény

A Lúdas Matyi igazi szuperprodukció volt a maga idejében, amire szüksége is volt a közönségnek, mivel a filmet megelőző két évben gyakorlatilag teljesen leállt a filmgyártás - meséli Bárdos Csaba filmesztéta a Szélesvásznú történelem aktuális adásában. Ez a film volt az egyik legnagyobb szabású vállalkozása az akkori magyar filmnek: az alkotók 50 fős szereplőgárdával és 1200 statisztával dolgoztak, jellemzően külső helyszíneken. A történet hitelessége érdekében még Dabas falu környezetét is módosították: a cseréptetős házakat zsúpszalmával fedték le.

Lúdas Matyi, a nép hőse. Fotó: NFI

Szélesvásznú történelem: Lúdas Matyi

A film színes nyersanyagra készült, ami akkoriban Magyarországon újításnak számított. Azonban a hidegháború miatt nehezen beszerezhető, lejárt szavatosságú anyag miatt az operatőr, Hegyi Barnabás számára komoly technikai kihívásokat okozott a felvételek elkészítése, és a stábnak is folyamatosan kísérleteznie kellett, hogy a film vizuálisan is megfelelő legyen. A forgatás során használt erős fények miatt egyes jelenetekben még a kellékek is megsínylették a munkát – a vacsorajelenetnél például elolvadtak a gyertyák a melegtől.

A befektetett munka azonban megtérült, mert a Lúdas Matyi premierje után hatalmas sikert aratott: közel ötmillió ember látta a mozikban, amivel bekerült minden idők legnézettebb magyar filmjei közé.

A film főszereplője, Soós Imre szinte egyik napról a másikra sztárrá vált, alakítását a Karlovy Vary-i filmfesztiválon is elismerték.

Bár a filmben erőteljesen megjelenik a kommunista áthallás – a nép fia megbünteti az elnyomó urat –, a könnyed, mesei hangvétel, a humoros jelenetek és Soós játéka miatt a film nem vált puszta propagandafilmmé. A történet örök érvényű tanulsága és a népmesei elemek dominanciája a mai napig szórakoztató filmélménnyé teszik Fazekas Mihály eredeti történetét, amitől távol állt mindenféle forradalmi szemlélet.

Egyik olyan toposz sem igaz, ami elterjedt a Lúdas Matyiról. Nincs szó a forradalmi eszmékről. Döbrögi és Lúdas Matyi is megsértették a fennálló politikai rendet, amit helyre kell állítani, de ez a történeten belül marad, nincs benne szó társadalmi képviseleti szintről

– meséli Falusi Márton irodalomtörténész, hozzátéve, hogy szó sincs a jobbágyok forradalomra buzdításáról. A filmváltozat egyik fontos változtatása is ehhez a témához kötődik, mivel a XVI. század közepéről az 1820-as évekbe helyezték a cselekményt, amikor már napirendre került a jobbágyfelszabadítás kérdése.

A Lúdas Matyi eredeti színes változata nem maradt fenn, mivel a kétkopós eljárással készült nyersanyag gyorsan fakulni kezdett, és 1961-ben már fekete-fehérben vetítették újra. A teljes képi világ visszaállítására egészen 2004-ig kellett várni, amikor digitálisan restaurálták a filmet, most a televízióban is ezt a változatot láthatja a közönség.