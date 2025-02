Russell Crowe visszatér, méghozzá nem is akármilyen szerepben

A Beast in Me Patton James (MacPherson) történetét követi, aki feladja MMA (mixed martial arts) harcművészeti álmait, hogy biztonságot teremtsen családjának, feleségének (Gale) és fiának. Amikor az alvilágnak súlyos tartozásokat felhalmozó bátyja, Malon (Aria) egy végzetes sérülésben meghal, Patton egy ONE Championship küzdelemben akarja megbosszulni őt a veterán edző, Sammy (Russell Crowe) segítségével.

Jelenet Russell Crowe új filmjéből. Fotó: ADS Service

Russell Crowe-t harcművészeti filmben láthatjuk újra

Az Oscar-díjas Russell Crowe mellett Daniel MacPherson (Alapítvány-sorozat), Luke Hemsworth (Westworld-széria), Mojean Aria (A végrehajtó), Kelly Gale (A gép), George Burgess (Maga a pokol), Bren Foster (Az utolsó remény sorozat), Saphira Moran (It Will Find You) színészek, valamint Amy Shark ausztrál zenész látható. A Beast in Me első képkockái a Deadline oldalán jelentek meg.

A forgatókönyvet Russell Crowe és David Frigerio (Maga a pokol) írta,

rendezője Tyler Atkins (Bosch & Rockit), a produkció pedig együttműködik a ONE Championshippel, Ázsia legnagyobb sportmédia tulajdonosával is.

Frigerio szerint a Beast in Me egy igazi harcművészeti film, melynek középpontjában a hős utazása áll.

Az árnyalt karakterek a drámát, az epikus harcok pedig a dinamikát adják, ami biztosan izgalomba hozza és szórakoztatja majd a közönséget világszerte.

John Schwarz producer hozzátette:

A filmben megteremtett világ hűen tükrözi a sportágat, amivel a rajongók is elégedettek lesznek. Nemrégiben forgattuk Thaiföldön a film csúcsjelenetét egy valódi ONE Championship környezetben, amin több mint tízezer ember vett részt. Színészeink fáradhatatlanul edzettek, hogy olyan alakítást nyújtsanak, amely megtestesíti az MMA-viadalok robbanékony, nyers energiáját és érzelmeit. Alig várjuk, hogy az emberek lássák és átérezzék a nagyvásznon.



A Beast in Me várhatóan 2026 elején kerül a hazai mozikba, az ADS Service forgalmazásában.