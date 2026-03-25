Kiosztották a Bartók–Pásztory-díjakat

Dobozy Borbála csembalóművész és Csalog Gábor zongoraművész vehette át szerdán a Bartók–Pásztory-díjat a Zeneakadémián.

Forrás: MTI2026. 03. 25. 16:02
Dobozy Borbála csembalóművész Fotó: Teknős Miklós
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem minden évben Bartók Béla születésnapján, március 25-én hozza nyilvánosságra a Bartók–Pásztory-díjjal kitüntetett két művész nevét, és adja át az elismerést. 

Csalog Gábor zongoraművész is megkapta idén a Bartók–Pásztory-díjat (Fotó: ozf.hu)

A díjat a zongoraművész-zeneszerző özvegye, Pásztory Ditta alapította végrendeletében, ennek alapján odaítéléséről az egyetem oktatóiból álló kuratórium dönt. 

A kitüntetést 1984 óta minden esztendőben olyan kimagasló tevékenységet végző magyar művészek kaphatják meg, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a hazai zenei élet fejlődéséhez, valamint a bartóki szellemiség megőrzéséhez. 

A szerdai díjátadón Kamp Salamon Kossuth-díjas karnagy és karmester Dobozy Borbálát méltatva elmondta: a művész repertoárja magában foglalja a csembalón előadható különböző zenetörténeti korszakok alkotásait, egészen a személyesen neki dedikált kortárs kompozíciókig. 

Kiemelte: Dobozy Borbála művészi tevékenységének középpontjában Johann Sebastian Bach életműve áll, lemezre vette a német szerző számos alkotását, interpretációja nyomán pedig utolérhetetlenül finom költőiséggel és melegséggel szólalnak meg a zeneszerző lírai, lassú tételei. 

Dobozy Borbála kulturális tevékenysége kiterjed a magyar művészeti élet tágas spektrumára, több évtizede a Zeneakadémia meghatározó oktatója, immár professor emeritusa – tette hozzá. 

Csalog Gábor zongoraművészetét több évtizede a magyar zenei élet kiemelkedő értékei között tartjuk számon – hangsúlyozta laudációjában Falvai Sándor Liszt-díjas zongoraművész, a Zeneakadémia volt rektora. 

Hozzátette: Csalog Gábor produkcióit nemcsak meggyőzőnek, hanem autentikusnak is érezzük, akár Schubertet, Beethovent, Schumannt, Brahmsot, Kurtágot vagy Ligetit hallunk tőle. 

Folyamatosan műsorán tartja a fiatalabb magyar zeneszerzők műveit is, zeneszerzői munkássága is elismert, kiváló kamaramuzsikus, tanári tevékenysége pedig a Zeneakadémia magasan jegyzett értéke – hangsúlyozta. 

Falvai Sándor arról is megemlékezett, hogy Csalog Gábor jelenleg is szoros szakmai kapcsolatot ápol Kurtág Györggyel, aki zenei személyiségének kialakulására valószínűleg a legnagyobb hatást gyakorolta.

 

