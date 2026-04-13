A Cseresznyéskerttől a Kanáripaprikásig – két markáns előadás, egy alkotói világ

Április 17-én a Nemzeti Táncszínházban Anton Pavlovics Csehov remekműve, a Cseresznyéskert kel életre a Feledi Project sajátos, mozgásközpontú színházi nyelvén. Az előadás különlegessége, hogy közreműködik benne Kulka János Kossuth-díjas színművész, valamint élőben játszik a Sárik Péter Trió. Az élő jazz új dimenziót nyit a próza és a tánc találkozásában, egyedülálló atmoszférát teremtve a színpadon, amely egyszerre őrzi Csehov világának finom rezdüléseit és nyit új értelmezési távlatokat.

A Feledi Project előadásában Csehov lírai újraértelmezése Fotó: Kaszner Nikolett

A Feledi Project áprilisi műsorai

A táncszínházi feldolgozás érzékenyen ragadja meg az elmúlás, az elengedés és a változás kérdéskörét.

A mozdulatok nyelvén megjelenített belső konfliktusok, valamint az élő zene improvizatív jelenléte felerősíti mindazt, amit a dráma sejtet: a múlt és a jelen határán álló ember vívódását.

A történet középpontjában egy régi, lassan pusztuló birtok áll, melynek cseresznyéskertje nem csupán díszlet, hanem sűrű szimbólum: a múlt szépsége, a társadalmi hierarchia változása, a közösségi és személyes veszteségek terepe. A kert – amely egykor gazdagságot és esztétikumot jelentett – ma az elkerülhetetlen átalakulás peremén áll. A karakterek mozdulatokon keresztül jelenítik meg belső konfliktusaikat és a kerthez fűződő érzelmi viszonyukat. A tánc nyelvén történő ábrázolás felerősíti azokat a finom lelki rezdüléseket, melyeket Csehov drámája csak sejtetni enged.

A hónap második felében, április 27-én új fejezet nyílik Feledi János alkotói pályájában: a Kanáripaprikás című produkció a rendező első prózai munkája, amelyet a MITEM – Madách Nemzetközi Színházi Találkozón, a Nemzeti Színházban mutatnak be.

A horvát–magyar koprodukcióban létrejött előadás nemcsak műfaji értelemben jelent előrelépést, hanem nemzetközi összefogásként is figyelemre méltó vállalkozás.

A darab egy leendő házaspár történetén keresztül vizsgálja a férfi és nő kapcsolatának örök dilemmáit. A szereplők játékba fordítják saját jövőjüket, miközben fokozatosan elmosódik a határ valóság és képzelet között. A szerelem és szabadság, az elköteleződés és menekülés, valamint a kulturális különbségek kérdései egyaránt hangsúlyt kapnak, mindezt finom humorral és őszinte emberi hangon. A Feledi Project áprilisi műsora egyszerre tiszteletadás a klasszikusok előtt és izgalmas előrelépés egy új művészi irány felé. Két este, két külön világ – egy alkotó, aki folyamatosan új utakat keres.