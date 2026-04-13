A Cseresznyéskerttől a Kanáripaprikásig – két markáns előadás, egy alkotói világ

A Feledi Project áprilisi programja ritka alkalmat kínál arra, hogy a közönség egyszerre találkozzon egy mélyen emberi klasszikus újragondolásával és egy merész, műfaji határokat átlépő, kortárs színházi gondolkodás bátor kísérletezésével. A társulat két, egymástól markánsan különböző, mégis közös szellemiségből fakadó előadással lép színpadra, bizonyítva, hogy a hagyomány és az újítás nem egymást kizáró, hanem egymást gazdagító minőségek.

2026. 04. 13. 11:45
A táncszínházi feldolgozás érzékenyen ragadja meg az elmúlás, az elengedés és a változás kérdéskörét Fotó: Feledi Project
Április 17-én a Nemzeti Táncszínházban Anton Pavlovics Csehov remekműve, a Cseresznyéskert kel életre a Feledi Project sajátos, mozgásközpontú színházi nyelvén. Az előadás különlegessége, hogy közreműködik benne Kulka János Kossuth-díjas színművész, valamint élőben játszik a Sárik Péter Trió. Az élő jazz új dimenziót nyit a próza és a tánc találkozásában, egyedülálló atmoszférát teremtve a színpadon, amely egyszerre őrzi Csehov világának finom rezdüléseit és nyit új értelmezési távlatokat. 

A Feledi Project előadásában Csehov lírai újraértelmezése Fotó: Kaszner Nikolett

A Feledi Project áprilisi műsorai

A táncszínházi feldolgozás érzékenyen ragadja meg az elmúlás, az elengedés és a változás kérdéskörét. 

A mozdulatok nyelvén megjelenített belső konfliktusok, valamint az élő zene improvizatív jelenléte felerősíti mindazt, amit a dráma sejtet: a múlt és a jelen határán álló ember vívódását.

A történet középpontjában egy régi, lassan pusztuló birtok áll, melynek cseresznyéskertje nem csupán díszlet, hanem sűrű szimbólum: a múlt szépsége, a társadalmi hierarchia változása, a közösségi és személyes veszteségek terepe. A kert – amely egykor gazdagságot és esztétikumot jelentett – ma az elkerülhetetlen átalakulás peremén áll. A karakterek mozdulatokon keresztül jelenítik meg belső konfliktusaikat és a kerthez fűződő érzelmi viszonyukat. A tánc nyelvén történő ábrázolás felerősíti azokat a finom lelki rezdüléseket, melyeket Csehov drámája csak sejtetni enged.
A hónap második felében, április 27-én új fejezet nyílik Feledi János alkotói pályájában: a Kanáripaprikás című produkció a rendező első prózai munkája, amelyet a MITEM – Madách Nemzetközi Színházi Találkozón, a Nemzeti Színházban mutatnak be.

A horvát–magyar koprodukcióban létrejött előadás nemcsak műfaji értelemben jelent előrelépést, hanem nemzetközi összefogásként is figyelemre méltó vállalkozás. 

A darab egy leendő házaspár történetén keresztül vizsgálja a férfi és nő kapcsolatának örök dilemmáit. A szereplők játékba fordítják saját jövőjüket, miközben fokozatosan elmosódik a határ valóság és képzelet között. A szerelem és szabadság, az elköteleződés és menekülés, valamint a kulturális különbségek kérdései egyaránt hangsúlyt kapnak, mindezt finom humorral és őszinte emberi hangon. A Feledi Project áprilisi műsora egyszerre tiszteletadás a klasszikusok előtt és izgalmas előrelépés egy új művészi irány felé. Két este, két külön világ – egy alkotó, aki folyamatosan új utakat keres.

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
