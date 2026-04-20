Új albummal jelentkezik a Kaláka, ami egy ingyenes koncerten debütál

A program az április 22-i Föld napja alkalmából szervezett természetismereti családi nap részeként ingyenesen látogatható. A lemezbemutató koncerten a Kalákához egy akkori tag, Huzella Péter is csatlakozik, így a három és fél évtizede megírt dalok most először szólalnak meg teljes egészükben közönség előtt.

A Kaláka együttes Fotó: Perger László

Mint írták, a Kupaktanács dalai költők és zenészek párbeszédeként születtek meg: a természet, az ember és a környezet viszonyáról beszélnek, hol játékos iróniával, hol megrendítő komolysággal.

A címadó dal alapjául Weöres Sándor Kupaktanács című verse szolgált, amely a természet nyelvének megértésére és az egymásra figyelés fontosságára hívja fel a figyelmet. A dalokban megfogalmazott kérdések – felelősség, mértékletesség, az ember helye a teremtett világban – ma különösen aktuálisnak hatnak.

A lemez a nyolcvanas évek végén, a környezetvédelem iránti növekvő társadalmi figyelem idején készült. A Kaláka ekkor kezdett el egy tematikus dalsorozaton dolgozni, amely az erdőről, a tengerről, a városról és a Föld egészéről szóló verseket dolgozta fel. Bár a felvételek elkészültek, a kiadói körülmények miatt az album megjelenése elmaradt.

A MOMkult Föld napi természetismereti családi programjában a zene mellett a környezettudatos gondolkodás és a természethez való kapcsolódás kap hangsúlyt.