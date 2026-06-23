leslie mandokimichael jacksonquincy jonesneverland

Leslie Mandoki személyes emlékei Michael Jacksonról a Michael-film kapcsán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Miközben a világ újra Michael Jackson-lázban ég a hollywoodi életrajzi film miatt, kevesen tudják, hogy van egy magyar származású zenész és producer, akit közvetlen és személyes kapcsolat fűzött a popkirályhoz. Leslie Mandoki, akit a nemzetközi szakma sokszor az „európai Quincy Jonesként” emleget, a film kapcsán idéz fel személyes emlékeket Michael Jacksonról, Neverland titokzatos világáról és arról a kreatív energiáról, amely örökre megváltoztatta a popzenét.

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 10:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Michael vitathatatlanul zseni volt, és végtelenül kedves, tiszta lelkű ember.Amikor elindultam Budapestről, nem volt másom, csak a zene szeretete, a szabadságvágy és az a hit, hogy egyszer a világ legnagyobb művészeivel dolgozhatok. Az élet végül messzebbre vitt, mint amiről valaha álmodni mertem: dolgozhattam zenei rendezőként Phil Collins-szal, Lionel Richie-vel, Chaka Khannal, felfedezhettem Jennifer Rush-t. Quincy Jones oldalán, az ő személyes, zseniális szemszögéből is betekinthettem a világ legnagyobb stúdióinak varázslatos, kreatív univerzumába, és ezek az emberek nemcsak munkatársak, hanem nagyon jó barátaim is lettek. A Mandoki Soulmates családjában viszont olyan legendás zenészekkel alkothattam együtt, mint Ian Anderson, Jack Bruce, Al Di Meola, Bobby Kimball, Mike Stern, Bill Evans, Steve Lukather, Randy Brecker és még sokan mások. Ezek a találkozások zenei és emberi értelemben is életre szóló ajándékok számomra.

Michael Jacksonnal nem alkottunk együtt, mégis volt egy periódus, hogy több időt tölthettünk együtt Quincy körében, hosszú beszélgetésekkel, közös estékkel és olyan mély emberi pillanatokkal, amelyek örökre meghatározóak maradtak számomra. 

Michael vitathatatlanul zseni volt, és elképesztően érzékeny, tiszta lelkű, szeretettel teli ember. Különösen érdekes volt számomra az is, ahogy első kézből hallhattam Lionel Richie barátomtól is, hogyan zajlott a We Are the World megszületése és a közös munka folyamata, amelyet Quincy Jones barátom producerként irányított. 

A világ a popkirályt látta benne, én pedig olyan szerencsés voltam, hogy azt a különleges embert is megismerhettem, aki a reflektorfény mögött volt"- mondta Leslie.- "Amikor Michael a nagy müncheni és szöuli szólókoncertjére készült, itt Münchenben  is sokat beszélgettünk az előkészületek alatt. Ezek elsősorban szakmai beszélgetések voltak, és rendkívül inspiráló találkozások. A szöuli koncert  is  a Michaellel a maximalizmusáról, arról a hihetetlen precizitásról és alázatról szólt, ahogy voltaképpen minden koncertje. Ebből a beszélgetésből pontosan lehetett érezni, hogy számára a zene és a közönség iránti tisztelet mindennél fontosabb volt. Ezek az élmények számomra szakmailag, emberileg is örökre meghatározóak maradtak.”

A világhírű producer szerint Jackson igazi nagysága nemcsak a színpadon mutatkozott meg

„Michael a közös találkozások után meghívott Neverlandbe, ahová a nagyobbik lányommal, Lárával érkeztem, aki akkoriban még tizenéves volt. Michael elképesztő szeretettel és természetességgel fogadott minket. Nemcsak házigazda volt, hanem ő maga is részt vett mindenben: játszott a gyerekkel, mesélt, nevetett, lelkesedett, és olyan őszinte figyelemmel fordult felénk, amit ezen a szinten nagyon ritkán tapasztal az ember. 

Kimondottan szerette, ha Magyarországról mesélek, és érdeklődve hallgatta a vasfüggöny mögötti történeteket. Meséltem neki a Bem Klubról, annak szellemiségéről, a legnagyobb magyar zenészekről, költőkről, művészekről, a szülőhazámról. A mai napig sajnálom, hogy ezekről a találkozásokról nem készültek fényképek, de Neverlanden nagyon szigorú szabályok voltak, az egyik az, hogy nem lehetett fotózni. 

Bár sokszor legszívesebben megörökítettem volna ezeket az emlékeket, tiszteletben tartottam a birtok szabályait. Talán éppen ezért maradtak meg bennem ezek a pillanatok ennyire tisztán. Michael Jackson felemelte a popzenét a legmagasabb művészi szintre. A maximalizmusa, a szenvedélye és az alázata egészen páratlan volt. Szívszorító belegondolni, hogy ilyen fájóan korán távozott. Nagyon várom a film következő részét!”-emlékezett vissza Leslie.

Borítókép: Leslie Mandoki mindig büszkén vállalta magyar származását, és a világ minden színpadán következetesen hirdette a magyar kulturális örökség értékeit. (Fotó: Red Rock Studio)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekellenség

Francesca ismét hibátlan

Bayer Zsolt avatarja

Csak az a baj, hogy...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu