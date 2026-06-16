compact discoLotfi Begiduran duranwild boys

Gyerekként még a Wild Boyst üvöltötte, most a Duran Duran előtt lép fel Lotfi Begi

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Június 28-án a Duran Duran tizennégy év után tér vissza Budapestre, a koncert előtt pedig a Compact Disco melegíti be a közönséget, akik nyolc év után eredeti felállásban állnak össze újra. A különleges alkalom kapcsán Lotfi Begi mesélt arról, mit jelent egy világhírű zenekar előtt fellépni, milyen emlékek fűzik a Duran Duranhoz, és arról is, jelenthet-e új korszakot a Compact Disco történetében ez a nem mindennapi fellépés.

Csépányi Balázs
2026. 06. 16. 8:00
Compact Disco Forrás: Green Stage Production
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Lotfi Begi
 „Ez olyan bakancslistás élmény, amiről korábban nem is álmodtam” (Fotó: Haticza Máté)

Hozzátette: a tagok között továbbra is jó a kapcsolat, ezért akár újabb közös projektek sem kizártak a jövőben.

Nyolc év hosszú idő, meglátjuk, hogyan működünk újra együtt. De semmi nincs, ami megakadályozná, hogy legyen folytatás. Készülhet új dal, szervezhetünk új koncertet is. Egyelőre ez még a jövő zenéje, de meglátjuk, mit hoz ez a mostani összeállás.

A válaszhoz június 28-án biztosan közelebb kerülünk, amikor a Compact Disco eredeti felállásban lép színpadra a Duran Duran budapesti koncertje előtt.

Így született a Wild Boys

A Wild Boys a Duran Duran egyik legismertebb slágere, amely 1984-ben jelent meg, és azonnal világsiker lett. A dal különlegessége, hogy eredetileg egy soha el nem készült filmhez kapcsolódott volna, amelyet Russell Mulcahy, a zenekar több legendás klipjének rendezője álmodott meg William S. Burroughs azonos című regénye alapján. A szám futurisztikus hangzásával és látványos videóklipjével a nyolcvanas évek egyik meghatározó popkulturális jelenségévé vált. A klip forgatása rendkívül költséges volt a maga korában, a zenekar tagjai pedig több sérülést is szenvedtek a felvételek során. A Wild Boys számos ország slágerlistájának élmezőnyébe került, és máig a Duran Duran koncertjeinek egyik kihagyhatatlan közönségkedvence.

 

Borítókép: Compact Disco (Fotó: Green Stage Production)

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