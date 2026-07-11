Bonnie TylerWalesrock

Az utánozhatatlan hangú rockdíva, akit az egész világ csodált

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Sokként érte a zenerajongókat a walesi énekesnő, Bonnie Tyler halála, a közkedvelt művésszel kapcsolatos néhány – talán nem annyira közismert – érdekesség szerepel ezútta kvízünkben, amellyel rá emlékezünk.

2026. 07. 11. 6:22
Forrás: facebook.com/BonnieTylerOfficial
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Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik évben jelent meg Bonnie Tyler világméretű slágere, a Total Eclipse of the Heart?

 

               
       
       
       

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