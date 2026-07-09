Elhallgatott a sziklás hangú popdíva

Több mint öt évtizedes pályafutása során világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, három Grammy-jelölést kapott, 2022-ben pedig a Brit Birodalom Rendjének (MBE) tagjává nevezték ki a zenei életben végzett munkájáért. Pályafutása során többször is fellépett Magyarországon: a VeszprémFesten, a budapesti arénakoncerteken és vidéki fesztiválokon egyaránt varázslatos hangulatot teremtett.

Karakteresen rekedtes hangja örökre visszhangozni fog a zenetörténelem csarnokában.

Nyugodjék békében!