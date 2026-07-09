Elhallgatott a sziklás hangú popdíva

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Életének 75. évében elhunyt Bonnie Tyler, a pop- és rockzene történetének egyik legmeghatározóbb, legszeretettebb énekesnője.

Magyar Nemzet
2026. 07. 09. 12:05
Bonnie Tyler Forrás: Bonnie Tyler Facebook
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Több mint öt évtizedes pályafutása során világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, három Grammy-jelölést kapott, 2022-ben pedig a Brit Birodalom Rendjének (MBE) tagjává nevezték ki a zenei életben végzett munkájáért. Pályafutása során többször is fellépett Magyarországon: a VeszprémFesten, a budapesti arénakoncerteken és vidéki fesztiválokon egyaránt varázslatos hangulatot teremtett. 

Karakteresen rekedtes hangja örökre visszhangozni fog a zenetörténelem csarnokában. 

Nyugodjék békében!

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