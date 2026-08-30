Borítókép: Cserháti Zsuzsa (Fotó: Fortepan)
Cserháti Zsuzsa dalain nőtt fel? Most kiderül, mennyire emlékszik a legendás énekesnő pályafutására!
A jól ismert slágerek mellett néhány olyan részlet is előkerül, amely még a legnagyobb rajongóknak is okozhat meglepetést.
Melyik évtizedben kezdte pályafutását Cserháti Zsuzsa a magyar könnyűzene világában?
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