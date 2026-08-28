Borítókép: Pataky Attila (Fotó: Bach Máté)
Ön felismeri az Edda slágereit? 5 kérdés, ami még a vérbeli rajongókat is próbára teszi!
Pataky Attila, legendás dalok és a miskolci rockélet – most kiderül, mennyire emlékszik az Edda történetének fontos pillanataira.
Melyik városból indult az Edda Művek?
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