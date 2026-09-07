A természet tükrében önmagunk is megjelenünk

A természethez fűződő viszonyáról Knyihár Amarilla úgy fogalmaz:
A természet nem valami tőlünk független, kívülálló dolog. Élő közegként érzékelem, amelynek én is része vagyok.
A Mint a víz, fut s áll a tükröd… című kiállítás szeptember 11-én 18 órakor nyílik meg a Szentendrei Régi Művésztelepen, és november 15-ig látogatható. A tárlat kurátora dr. Jusztusz Noémi.
Knyihár Amarilla 1977-ben született Békéscsabán, 2002-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő és tanár szakán. Az alkotás mellett több mint két évtizede tanít, munkáival pedig rendszeresen szerepel hazai és külföldi kiállításokon. A Szentendrei Régi Művésztelep alkotója 2017 óta, néhány évvel korábban, 2014-ben Pokorny Attilával közösen hozta létre a gernyeszegi Kastély-park Nemzetközi Művésztelepet.
Festészetében régóta foglalkoztatja a természet, valamint a fény és a tükröződés játéka. A víz, az üveg, a fény és az árnyék visszatérő elem képein, ezeken keresztül vizsgálja, hogyan változhat meg ugyanannak a tájnak vagy látványnak az érzékelése. A transzparencia és a reflexió kérdéseivel már egyetemi évei óta foglalkozik. A most nyíló szentendrei kiállítás tehát szervesen kapcsolódik korábbi munkáihoz, miközben a víz és a tükröződés motívumát ezúttal az ember belső világával is összeköti.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!