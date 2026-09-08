„Ezen most nekünk kell változtatnunk” – Hat meghatározó szervezet fogott össze a hazai jazzért

Irk Réka, a Harmónia Jazzműhely képviselője szerint a közös munka Pallai Péter közbenjárásával indult. A nyári egyeztetések során a résztvevők igyekeztek közös érveket kialakítani arra, miért lenne szükség a jazz nagyobb láthatóságára a magyar kulturális közegben.

A Szakcsi Jazz Egyesület képviseletében Szakcsi Jr. szerint hosszú és nehéz út áll előttük, de a közös cél érdekében félre kell tenni a különbségeket.

Mindenkinek jár egy szelet a kultúrából

– fogalmazott.