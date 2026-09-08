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„Ezen most nekünk kell változtatnunk” – Hat meghatározó szervezet fogott össze a hazai jazzért

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Hat meghatározó hazai szakmai szervezet – a Magyar Jazz Szövetség, a Jazzart Közcélú Alapítvány, a Budapest Music Center, a Harmónia Műhely Alapítvány, a Szakcsi Jazz Egyesület és a Magyar Jazzművészek Fóruma – fogott össze annak érdekében, hogy a jazz-zene nagyobb figyelmet, erősebb szakmai támogatást és átláthatóbb állami jelenlétet kapjon – írja a Jazz.hu. A szervezetek szerint a műfaj Magyarországon mindeddig nem kapta meg azt az intézményi és társadalmi elismertséget, amely művészi értékéhez méltó lenne.

Ménes Márta
2026. 09. 08. 8:48
Képen szereplők (balról jobbra): Szakcsi Jr., Irk Réka, Gőz László, Hárs Viktor, Gayer Ferenc, Kollmann Gábor, Susszer Zoltán, Halper László, Zolbert, Sztraka Ferenc, Romhányi Áron, Harcsa Veronika, Csapó Krisztián, Fekete-Kovács Kornél, Oláh Krisztián. Fotó: Sztraka Ferenc
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Irk Réka, a Harmónia Jazzműhely képviselője szerint a közös munka Pallai Péter közbenjárásával indult. A nyári egyeztetések során a résztvevők igyekeztek közös érveket kialakítani arra, miért lenne szükség a jazz nagyobb láthatóságára a magyar kulturális közegben.

A Szakcsi Jazz Egyesület képviseletében Szakcsi Jr. szerint hosszú és nehéz út áll előttük, de a közös cél érdekében félre kell tenni a különbségeket. 

Mindenkinek jár egy szelet a kultúrából

– fogalmazott.

 

jazzBudapest Jazz Clubnka

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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