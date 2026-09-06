Egyszer már botrányt kavart vele, most újra elővette Shaw darabját John Malkovich

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George Bernard Shaw háborúellenes komédiájával, a Fegyver és vitéz című darabbal indult el Zágráb új európai színházi ciklusa. John Malkovich ezúttal új rendezésben állította színpadra a művet a szófiai Ivan Vazov Nemzeti Színház társulatával, miután 2024-es szófiai rendezését nacionalista tiltakozások kísérték. A szeptember 4-i zágrábi előadásra csaknem két hónappal korábban elfogytak a jegyek.

Ménes Márta
2026. 09. 06. 14:00
John Malkovich Fotó: Getty Images
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A Berliner Ensemble is Zágrábba érkezik

A HNK2EU következő vendége október 2-án és 3-án a Berliner Ensemble lesz. A társulat Tena Štivičić Szétszóródva című, díjazott darabját mutatja be Laura Linnenbaum rendezésében. A produkció érdekessége, hogy Štivičić kifejezetten a Berliner Ensemble számára írta a művet, és a darabot a zágrábi HNK társulata később saját előadásban is műsorra tűzi. A berlini társulat most először vendégszerepel horvát színpadon a zágrábi HNK meghívására.

Október 20-án a ljubljanai Mladinsko Theatre érkezik Zágrábba a No Carmen! című előadással. A Zana Hoxha rendezte produkció Georges Bizet Carmenjének motívumaiból indul ki.

Malkovich új filmjével Velencében

Mindeközben John Malkovich a Velencei Filmfesztiválon népszerűsíti Martin McDonagh Wild Horse Nine című új filmjét, amely a fesztivál versenyprogramjában szerepel. A film szeptember 3-i világpremierjén Malkovich is ott volt, 

a bemutatót pedig mintegy tizenhárom perces álló tapssal fogadta a közönség.

A film az 1973-as chilei puccs idején játszódik, és két CIA-ügynök történetét meséli el, akik egy politikai válság közepén, a Húsvét-szigeten találják magukat. Malkovich mellett Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey és Tom Waits is szerepel a moziban.

 

John MalkovichszíndarabGeorge Bernard Shaw

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