Egyszer már botrányt kavart vele, most újra elővette Shaw darabját John Malkovich

A Berliner Ensemble is Zágrábba érkezik

A HNK2EU következő vendége október 2-án és 3-án a Berliner Ensemble lesz. A társulat Tena Štivičić Szétszóródva című, díjazott darabját mutatja be Laura Linnenbaum rendezésében. A produkció érdekessége, hogy Štivičić kifejezetten a Berliner Ensemble számára írta a művet, és a darabot a zágrábi HNK társulata később saját előadásban is műsorra tűzi. A berlini társulat most először vendégszerepel horvát színpadon a zágrábi HNK meghívására.

Október 20-án a ljubljanai Mladinsko Theatre érkezik Zágrábba a No Carmen! című előadással. A Zana Hoxha rendezte produkció Georges Bizet Carmenjének motívumaiból indul ki.

Malkovich új filmjével Velencében

Mindeközben John Malkovich a Velencei Filmfesztiválon népszerűsíti Martin McDonagh Wild Horse Nine című új filmjét, amely a fesztivál versenyprogramjában szerepel. A film szeptember 3-i világpremierjén Malkovich is ott volt,

a bemutatót pedig mintegy tizenhárom perces álló tapssal fogadta a közönség.

A film az 1973-as chilei puccs idején játszódik, és két CIA-ügynök történetét meséli el, akik egy politikai válság közepén, a Húsvét-szigeten találják magukat. Malkovich mellett Sam Rockwell, Steve Buscemi, Parker Posey és Tom Waits is szerepel a moziban.