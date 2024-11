John Malkovich: Egyre többen szeretik betiltani a dolgokat, amelyekkel nem értenek egyet

A tiltakozók George Bernard Shaw Fegyver és vitéz (Arms and the Man) című darabjának bemutatója előtt egy órával kezdtek gyülekezni a színház előtt – írta honlapján a Nova televízió. Elmondásuk szerint azt kifogásolták, hogy a John Malkovich rendezte darab kedvezőtlen színben mutatja be a bolgárokat.

Tüntetők Szófiában, a John Malkovich rendezte darab bemutatóján (Fotó: AFP)

A tüntetők egy nagy zászlót tartottak „Bolgárellenes darabok nélkül a Nemzeti Színházban!” felirattal. A megmozduláson kukákat borogattak, szitkozódtak és fizikailag bántalmazták az Oscar-jelölt Theodore Ushev Kanadában élő bolgár filmrendezőt, amikor megpróbált belépni a színház épületébe.

Нечистоплътните и неграмотни българи се събрали на протест пред Народния Нечистоплътните и неграмотни българи се събрали на протест пред Народния театър "Иван Вазов", заради пиесата "Оръжията и човекът" от Бърнард Шоу, в която имало две реплики, че българинът бил нечистоплътен и неграмотен 😁.

Тъпа, уродлива паплач ⬇️.

Утайката на обществото ⬇️. pic.twitter.com/01n3LlUAr0 — Яден Мезовец (@MedenQzovets) November 7, 2024

Egyes tiltakozók megpróbáltak behatolni a színházba, de a biztonsági őrök visszaszorították őket. A további összecsapások elkerülése érdekében a színház vezetősége csak néhány újságírót és kritikust engedett be az épületbe, hogy megnézhessék a darabot.

A színdarab egyébként egy szerelmi történetre épülő vígjáték, amely a Bulgária és Szerbia közötti háború idején játszódik.

A tüntetésről John Malkovich is elmondta véleményét

„Ez eléggé különös reagálás” – mondta Malkovich a darab bemutatója után. „Egyre többen szeretik betiltani azokat a dolgokat, amelyekkel nem értenek egyet” – tette hozzá.