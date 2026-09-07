Már most érdemes figyelni a következő generációra – több mint száz filmben mutatták meg a fiatalok, hogyan látják a világot

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Öt nap alatt 164 versenyfilmet vetítettek a 33. Országos/Kárpát-medencei Diákfilmszemlén, amely augusztus 30-án a díjak átadásával és a díjazott alkotások vetítésével zárult a budapesti Csokonai Rendezvényházban. A szemle fődíját idén Adonyi-Walsh Gáspár Noel A haladás illúziója című filmje nyerte el. A Diákfilmszemle nemcsak az egyéni tehetségek bemutatkozási fóruma, hanem a hazai és határon túli filmes műhelyek, iskolák és képzések egyik legfontosabb találkozási pontja.

Viland Gabriella
2026. 09. 07. 12:02
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A szemle partnerei és szakmai szervezetei ugyancsak több különdíjat ajánlottak fel. A Keskenyfilm.hu Máté Dorottya A ménkű, Kovács Dávid Miklós és Faragó René Everything’s alright, valamint Hercz Domonkos Munka után című alkotását díjazta. A MEDIAWAVE különdíját Pincési Panna Otília Szakmai önérzet és Berki Benjámin Gépmás című filmje kapta, a Budapesti Művelődési Központ pedig Domiter Dorka Bakugrás című alkotását ismerte el. A Múlt-kor Történelmi Magazin különdíjában Major-Sarródi András Kár, Bubenheimer-Sági Bence Piros Aranyláz: Út a termőföldtől a kulisszák mögé, Nemes Petra Banana (oh nah nah) video clip, a Zichy Média Műhely A ravasz Jancsi meg az Ördög, valamint Tóth Csongor A múltba látó lencse című munkája részesült. Különdíjat kapott a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium diákjainak munkája is, közülük kiemelten Mészáros Csenge Ördög Nóra című alkotása. Vágvölgyi András a diákok pedagógusaként végzett munkájáért, a fiatalok fejlődésének támogatásáért médiapedagógusi szakmai elismerést vehetett át. A Polifilm Műhely nyolc alkotót részesített dicsérő oklevélben: Mózes Evelin Ilonát (A Fantom), Ács Mátét (Kettes), Mészáros Attilát (Önportré – kreatív dokumentumfilm), Peresztegi Hannát (Álmodom?), Horkay Lilit (Domino), Szenyita Melindát (Csillagfény), Ember Natália Lilit (A bajusz árnyékában) és Veress Nikolettát (Each, all and every).

A Diákfilmszemle programja ezúttal sem ért véget a filmek levetítésével. A vetítési napokat nyilvános szakmai konzultációk követték, amelyeken a fiatal filmesek közvetlen visszajelzést kaphattak munkáikról a zsűri tagjaitól. A rendezvény ezzel arra is lehetőséget teremtett, hogy az alkotók egymástól és tapasztalt filmes szakemberektől tanuljanak.

Nemzetközi program is kapcsolódott az idei szemléhez. A Budapesti Művelődési Központ koordinálásában, a Visegrad Fund támogatásával megvalósult The Art of Being Elderly: Documenting the Creative Life of Mikulov című projektben cseh, szlovák és magyar fiatal filmesek három dokumentumfilmet készítettek a csehországi Mikulov idős lakóinak életéről. Az alkotásokat a szemle teljes ideje alatt meg lehetett tekinteni a kiállítási térben. 

Az ötnapos rendezvényt Kukovecz Irén A filmvászontól a digitális vászonig című kiállítása is kísérte, amely a mesterséges intelligencia és az ismert filmes világok kapcsolatával foglalkozott.

Az idei filmszemle zsűrijének elnöke dr. Kocsis Ágnes Balázs Béla-díjas filmrendező volt, mellette Hungler Tímea filmkritikus, Végh Vozó Zoltán filmrendező, Mester Ákos filmes szakember és Bakó Krisztián nyelvtanár értékelte az alkotásokat. Idén először diákzsűri is bekapcsolódott a munkába: a Csokonai Rendezvényház Fénylabor médiaszakkörét Molnár-Hársfai Zoé Ráhel, Páll-Somogyi Hanga és Dömsödi Benett képviselte.

A 33. Országos/Kárpát-medencei Diákfilmszemle díjátadóján megjelent díjazottak

A Kőbányai Szent László Gimnázium diákjai idén is közreműködtek a vetítések lebonyolításában és a rendezvény technikai hátterének biztosításában.

A 33. Országos/Kárpát-medencei Diákfilmszemlét a Csokonai Nonprofit Kft. és Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata szervezte a Polifilm Műhely Alapítvány és a Budapesti Művelődési Központ társszervezésében. A rendezvény fővédnöke Cserdiné Németh Angéla, Budapest XV. kerületének polgármestere volt. A filmszemle további díjfelajánlói között szerepelt a Magyar Művészeti Akadémia, a Gondolat Kiadó, a PRAE Kiadó, a FilmHungary Kiadó, a Corvina Kiadó és a Napraforgó Kiadó. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg, szakmai programját 2026-ban a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

 

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