Már most érdemes figyelni a következő generációra – több mint száz filmben mutatták meg a fiatalok, hogyan látják a világot

Nemzetközi program is kapcsolódott az idei szemléhez. A Budapesti Művelődési Központ koordinálásában, a Visegrad Fund támogatásával megvalósult The Art of Being Elderly: Documenting the Creative Life of Mikulov című projektben cseh, szlovák és magyar fiatal filmesek három dokumentumfilmet készítettek a csehországi Mikulov idős lakóinak életéről. Az alkotásokat a szemle teljes ideje alatt meg lehetett tekinteni a kiállítási térben.

Az ötnapos rendezvényt Kukovecz Irén A filmvászontól a digitális vászonig című kiállítása is kísérte, amely a mesterséges intelligencia és az ismert filmes világok kapcsolatával foglalkozott.

Az idei filmszemle zsűrijének elnöke dr. Kocsis Ágnes Balázs Béla-díjas filmrendező volt, mellette Hungler Tímea filmkritikus, Végh Vozó Zoltán filmrendező, Mester Ákos filmes szakember és Bakó Krisztián nyelvtanár értékelte az alkotásokat. Idén először diákzsűri is bekapcsolódott a munkába: a Csokonai Rendezvényház Fénylabor médiaszakkörét Molnár-Hársfai Zoé Ráhel, Páll-Somogyi Hanga és Dömsödi Benett képviselte.

A 33. Országos/Kárpát-medencei Diákfilmszemle díjátadóján megjelent díjazottak

A Kőbányai Szent László Gimnázium diákjai idén is közreműködtek a vetítések lebonyolításában és a rendezvény technikai hátterének biztosításában.

A 33. Országos/Kárpát-medencei Diákfilmszemlét a Csokonai Nonprofit Kft. és Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata szervezte a Polifilm Műhely Alapítvány és a Budapesti Művelődési Központ társszervezésében. A rendezvény fővédnöke Cserdiné Németh Angéla, Budapest XV. kerületének polgármestere volt. A filmszemle további díjfelajánlói között szerepelt a Magyar Művészeti Akadémia, a Gondolat Kiadó, a PRAE Kiadó, a FilmHungary Kiadó, a Corvina Kiadó és a Napraforgó Kiadó. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg, szakmai programját 2026-ban a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.