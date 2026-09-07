Már most érdemes figyelni a következő generációra – több mint száz filmben mutatták meg a fiatalok, hogyan látják a világot

A szemle partnerei és szakmai szervezetei ugyancsak több különdíjat ajánlottak fel. A Keskenyfilm.hu Máté Dorottya A ménkű, Kovács Dávid Miklós és Faragó René Everything’s alright, valamint Hercz Domonkos Munka után című alkotását díjazta. A MEDIAWAVE különdíját Pincési Panna Otília Szakmai önérzet és Berki Benjámin Gépmás című filmje kapta, a Budapesti Művelődési Központ pedig Domiter Dorka Bakugrás című alkotását ismerte el. A Múlt-kor Történelmi Magazin különdíjában Major-Sarródi András Kár, Bubenheimer-Sági Bence Piros Aranyláz: Út a termőföldtől a kulisszák mögé, Nemes Petra Banana (oh nah nah) video clip, a Zichy Média Műhely A ravasz Jancsi meg az Ördög, valamint Tóth Csongor A múltba látó lencse című munkája részesült. Különdíjat kapott a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium diákjainak munkája is, közülük kiemelten Mészáros Csenge Ördög Nóra című alkotása. Vágvölgyi András a diákok pedagógusaként végzett munkájáért, a fiatalok fejlődésének támogatásáért médiapedagógusi szakmai elismerést vehetett át. A Polifilm Műhely nyolc alkotót részesített dicsérő oklevélben: Mózes Evelin Ilonát (A Fantom), Ács Mátét (Kettes), Mészáros Attilát (Önportré – kreatív dokumentumfilm), Peresztegi Hannát (Álmodom?), Horkay Lilit (Domino), Szenyita Melindát (Csillagfény), Ember Natália Lilit (A bajusz árnyékában) és Veress Nikolettát (Each, all and every).
A Diákfilmszemle programja ezúttal sem ért véget a filmek levetítésével. A vetítési napokat nyilvános szakmai konzultációk követték, amelyeken a fiatal filmesek közvetlen visszajelzést kaphattak munkáikról a zsűri tagjaitól. A rendezvény ezzel arra is lehetőséget teremtett, hogy az alkotók egymástól és tapasztalt filmes szakemberektől tanuljanak.
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