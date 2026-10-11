A Nickelback tényleg ennyire ciki, vagy csak divat utálni?
Jövő júniusban Budapesten lép fel a Nickelback, a kétezres évek egyik legsikeresebb, s egyben legtöbbet cikizett rockzenekara. A savazás leginkább a kanadai együttes patikamérlegen kimért hangzásának szól: a súlyos gitárriffek, a rekedtes ének, a monumentális refrének és a keményfiús imázs ellenére a végeredmény sokak számára inkább a rockzene paródiájának hat, mint hiteles megszólalásnak. A zenekar 2027-ben visszatér Budapestre, ráadásul új albummal – a kérdés csak az, hogy az új slágerek mögött marad-e bármi abból, amiért a rockot egyáltalán szeretni lehet.
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