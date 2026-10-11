Furcsa döntés született a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen, nem hirdettek első helyezettet
Eredményt hirdettek a Solti Nemzetközi Karmesterverseny gáláján szombaton a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a megmérettetésen a zsűri döntése alapján első díjat nem adtak át. Második helyezést ért el a holland Drummado Wijnhamer, a harmadik helyen a tajvani Yu-Te Wu végzett, ő lett a közönségdíjas is.
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