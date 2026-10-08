A közvetítés elkészítésében Komlós András rendező, Lakatos Gergely producer és Czigány Gergő vezető operatőr is közreműködik. Az október 11-i koncert egy egész napos zenei programsorozat záróeseménye. A Concerto Budapest Magyar Kincsek Ünnepe idén egyszerre kapcsolódik Kurtág György századik születésnapjához és a száz éve született Kroó György zenetörténész, zenekritikus és pedagógus emlékéhez. A fesztivál három hangversenyen keresztül idézi meg a magyar zenetörténet különböző korszakait.
Külföldön is sokakat elvarázsolhat a Zeneakadémia hangversenye – nem várt helyen is közvetítik a Kurtág-estet
Különleges nemzetközi figyelmet kap a Concerto Budapest október 11-i Kurtág-estje: a Zeneakadémia Nagytermében rendezett hangversenyt élőben közvetíti a brit Gramophone, Magyarországon pedig a Duna sugározza az estet. A Magyar Kincsek Ünnepének zárókoncertjén Kurtág György kamarazenéje mellett a Die Stechardin című opera is megszólal Keller András vezényletével.
A kortárs zene világhírű mestere
A százéves Kurtág György a kortárs magyar és egyetemes zenetörténet egyik meghatározó alakja. Lugason született 1926. február 19-én, zenei tanulmányait Temesváron kezdte, majd 1946-ban Budapestre költözött. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán többek között Veress Sándor, Farkas Ferenc és Weiner Leó növendéke volt. Itt ismerkedett meg Ligeti Györggyel is, akivel életre szóló barátság kötötte össze. Zenéjének egyik legjellegzetesebb vonása a rendkívüli tömörség:
kompozícióiban sokszor néhány hang vagy rövid zenei gesztus hordoz rendkívüli érzelmi és gondolati sűrűséget. Ennek egyik legismertebb példája a Játékok című, évtizedeken át formálódó sorozata. Életművében a kamarazene és az irodalom is meghatározó szerepet játszik, műveiben többek között Pilinszky János, József Attila, Franz Kafka és Samuel Beckett szövegeihez fordult.
Legismertebb alkotásai közé tartozik a Bornemisza Péter mondásai, a Kafka-töredékek és a Grabstein für Stephan. Első operáját, Samuel Beckett A játszma vége című drámája nyomán született Fin de partie-t 2018-ban mutatták be a milánói Scalában. Művei évtizedek óta jelen vannak a világ vezető koncerttermeiben és fesztiváljain.
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Alkotói és előadói pályájának meghatározó társa volt felesége, Kurtág Márta zongoraművész, akivel hosszú évtizedeken át együtt muzsikált. Közös előadásaikban különösen fontos szerepet kaptak a Játékok darabjai és Bach műveinek átiratai. Kurtág Márta 2019-ben hunyt el; az október 11-i koncerten megszólaló Die Stechardin az ő emlékére született.
Magyar Kincsek Ünnepe – KURTÁG / LISZT
2026. október 11., 19.30
Zeneakadémia, Nagyterem
Vezényel: Keller András
Élő közvetítés: Gramophone, Duna
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