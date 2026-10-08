Külföldön is sokakat elvarázsolhat a Zeneakadémia hangversenye – nem várt helyen is közvetítik a Kurtág-estet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Különleges nemzetközi figyelmet kap a Concerto Budapest október 11-i Kurtág-estje: a Zeneakadémia Nagytermében rendezett hangversenyt élőben közvetíti a brit Gramophone, Magyarországon pedig a Duna sugározza az estet. A Magyar Kincsek Ünnepének zárókoncertjén Kurtág György kamarazenéje mellett a Die Stechardin című opera is megszólal Keller András vezényletével.

Viland Gabriella
2026. 10. 08. 5:20
Fotó: Mozinet

A közvetítés elkészítésében Komlós András rendező, Lakatos Gergely producer és Czigány Gergő vezető operatőr is közreműködik. Az október 11-i koncert egy egész napos zenei programsorozat záróeseménye. A Concerto Budapest Magyar Kincsek Ünnepe idén egyszerre kapcsolódik Kurtág György századik születésnapjához és a száz éve született Kroó György zenetörténész, zenekritikus és pedagógus emlékéhez. A fesztivál három hangversenyen keresztül idézi meg a magyar zenetörténet különböző korszakait.

A kortárs zene világhírű mestere

A százéves Kurtág György a kortárs magyar és egyetemes zenetörténet egyik meghatározó alakja. Lugason született 1926. február 19-én, zenei tanulmányait Temesváron kezdte, majd 1946-ban Budapestre költözött. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán többek között Veress Sándor, Farkas Ferenc és Weiner Leó növendéke volt. Itt ismerkedett meg Ligeti Györggyel is, akivel életre szóló barátság kötötte össze. Zenéjének egyik legjellegzetesebb vonása a rendkívüli tömörség: 

kompozícióiban sokszor néhány hang vagy rövid zenei gesztus hordoz rendkívüli érzelmi és gondolati sűrűséget. Ennek egyik legismertebb példája a Játékok című, évtizedeken át formálódó sorozata. Életművében a kamarazene és az irodalom is meghatározó szerepet játszik, műveiben többek között Pilinszky János, József Attila, Franz Kafka és Samuel Beckett szövegeihez fordult.

Legismertebb alkotásai közé tartozik a Bornemisza Péter mondásai, a Kafka-töredékek és a Grabstein für Stephan. Első operáját, Samuel Beckett A játszma vége című drámája nyomán született Fin de partie-t 2018-ban mutatták be a milánói Scalában. Művei évtizedek óta jelen vannak a világ vezető koncerttermeiben és fesztiváljain.

Alkotói és előadói pályájának meghatározó társa volt felesége, Kurtág Márta zongoraművész, akivel hosszú évtizedeken át együtt muzsikált. Közös előadásaikban különösen fontos szerepet kaptak a Játékok darabjai és Bach műveinek átiratai. Kurtág Márta 2019-ben hunyt el; az október 11-i koncerten megszólaló Die Stechardin az ő emlékére született.

Magyar Kincsek Ünnepe – KURTÁG / LISZT


 

2026. október 11., 19.30


 

Zeneakadémia, Nagyterem


 

Vezényel: Keller András


 

Élő közvetítés: Gramophone, Duna

 

kurtág györgyconcerto budapestzeneakadémiaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekolimpia

Nosztalgia

Pilhál György avatarja

Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu