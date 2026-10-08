Külföldön is sokakat elvarázsolhat a Zeneakadémia hangversenye – nem várt helyen is közvetítik a Kurtág-estet

A kortárs zene világhírű mestere

A százéves Kurtág György a kortárs magyar és egyetemes zenetörténet egyik meghatározó alakja. Lugason született 1926. február 19-én, zenei tanulmányait Temesváron kezdte, majd 1946-ban Budapestre költözött. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán többek között Veress Sándor, Farkas Ferenc és Weiner Leó növendéke volt. Itt ismerkedett meg Ligeti Györggyel is, akivel életre szóló barátság kötötte össze. Zenéjének egyik legjellegzetesebb vonása a rendkívüli tömörség:

kompozícióiban sokszor néhány hang vagy rövid zenei gesztus hordoz rendkívüli érzelmi és gondolati sűrűséget. Ennek egyik legismertebb példája a Játékok című, évtizedeken át formálódó sorozata. Életművében a kamarazene és az irodalom is meghatározó szerepet játszik, műveiben többek között Pilinszky János, József Attila, Franz Kafka és Samuel Beckett szövegeihez fordult.

Legismertebb alkotásai közé tartozik a Bornemisza Péter mondásai, a Kafka-töredékek és a Grabstein für Stephan. Első operáját, Samuel Beckett A játszma vége című drámája nyomán született Fin de partie-t 2018-ban mutatták be a milánói Scalában. Művei évtizedek óta jelen vannak a világ vezető koncerttermeiben és fesztiváljain.