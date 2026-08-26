Bach és Kurtág, művészetek és spiritualitás háromnapos találkozása

Az író egyebek mellett mesélt az első találkozásáról a költészettel, a pécsi éveiről és arról is, miért tért át a költészetről a prózaírásra. Harmadik könyve, a Szódalovaglás megjelenése után jutott el oda, hogy váltania kell, mert „hogyha az ember már belekeveredett ebbe az irodalom nevű csodába, akkor miért ne próbálnám ki a prózát.” Kíváncsi volt arra – ahogy ő fogalmazott a beszélgetésben – „hogy néz ez ki faltól a falig, más sűrítettségi fokon.” Először azt gondolta, hogy prózában majd más nyelven szólal meg, de végül nem így lett. „Igazából az ember nem tud kibújni a bőréből. Tud különféle bőrszíneket, meg hámlásfokokat mutatni, de ugyanaz a bőr marad – erre kellett rájönnöm.”
A beszélgetés után a tíz éve elhunyt Esterházy Péterre emlékezett a fesztivál. A zenés felolvasószínház gerincét Hasnyálmirigynaplójának szövegei adták, de az életmű számos további darabja is megidéződött, így a Termelési-regény (kisssregény) és a Harmonia caelestis is. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium zsúfolásig megtelt dísztermében Bánfalvi Eszter és Mácsai Pál színművészek megrendítő tolmácsolásában elhangzott szövegeket tovább értelmezték, mélyítették és finoman kiegészítették Kurtág György darabjai Osztrosits Éva hegedűművész előadásában, valamint Nádler István kivetítőn látható Hét utolsó szó című sorozatának festményei.
A zenei és irodalmi programok mellett a közönség idén is felfedezőútra indulhatott a kortárs képzőművészet világában. K. Horváth Zsolt kurátor és az alkotók kalauzolták végig az érdeklődőket a Pannonhalmi Főapátság Iskola a láthatáron című kortárs kiállításán. A tárlat a nevelés és az iskola fogalmát vizsgálja történeti és kortárs perspektívából, a Bildung eszméje köré szervezve, amely az ember testi, szellemi és érzelmi formálódását egyszerre jelenti.
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