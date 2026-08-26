Bach és Kurtág, művészetek és spiritualitás háromnapos találkozása

Fotó: Andras D.Hajdu

Idén is visszatértek a fesztiválra Mélyi József kurátor vezetésével a Magyar Képzőművészeti, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói. Mélyi egykori és jelenlegi tanítványaival hozott létre a képzőművészet és a színház, az installáció és a performansz határterületén elhelyezkedő „alkotást”. A fiatal alkotók műveit egy rögtönzött kortárs műalkotások értelmezése órán elemezték, amelybe a nézőket, mint alkalmi diákság vonták be. Miközben a valódi tanítványok provokatív, pimasz és humoros megnyilvánulásaikkal, kérdéseikkel egy perce sem engedték feledtetni, hogy milyen is egy iskola.

Fotó: Andras D.Hajdu

Az Arcus Temporum Fesztivál nem tud máshol lenni, csak Pannonhalmán. Ez a fesztivál itt született, és lényegében azt ragadja meg, ami Pannonhalma: a párbeszédet, valamint a kortárs és a hagyomány egymás mellett élését

– véli Dejcsics Konrád atya, a fesztivál igazgatója. Éppen ezért az Arcus egyik fontos pillére a spiritualitás. A látogatókat a szerzetesközösség nemcsak a zsolozsmákra hívta meg, hanem arra is, hogy fedezzék fel és mélyüljenek el a bencés spiritualitás hagyományaiban.

A fesztivál nyitányaként két, generációkon átívelő életút találkozott. Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát a monasztikus hagyomány, a kultúra és a párbeszéd elkötelezett képviselője, míg Korniss Péter Kossuth- és Pulitzer-emlékdíjas fotográfus évtizedeken át fényképezte a változó magyar falusi világot és közösségeit. A Seres Gerda vezette beszélgetésen szó volt múltról, jelenről, megőrizhető értékekről és közösségről.

Fotó: Andras D.Hajdu

Ahogy Korniss Péter fogalmazott: a fotográfiában csodálatos, hogy kihegyezi az ember érdeklődését és a kamera ráirányítja a tekintetet azokra a dolgokra, amelyeket jobban meg kell figyelnie, és segít mögéjük látni. „Jó pár éven keresztül fényképeztem szokásokat és megfogalmazódott bennem, hogy csodálatosak ezek a szokások: látványosak, színesek, gazdagok, de a lényeg az, ami ezeket megteremtette és működteti. Az pedig a közösség.”