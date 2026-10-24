Vilmos herceg olyat tett, amire korábban nem volt példa a királyi családban

A személyes történetek szokatlan betekintést engedtek a trónörökös hétköznapjaiba. Vilmos többnyire hivatalos eseményeken, jótékonysági programokon és állami rendezvényeken jelenik meg, ezért egy könnyed, humoros televíziós beszélgetés egészen más oldalát mutatta meg a közönségnek.

Miért vállalta a különleges televíziós szereplést?

A műsor központi témája az Earthshot Prize volt, amelyet Vilmos herceg 2020-ban alapított.

A kezdeményezés célja olyan tudományos, technológiai és közösségi megoldások támogatása, amelyek hozzájárulhatnak a környezeti problémák kezeléséhez.

A herceg a beszélgetésben felidézte, korábban gyakran találkozott a környezet állapotáról szóló, borúlátó beszámolókkal. Úgy érezte, szükség lenne egy olyan kezdeményezésre, amely a problémák mellett a lehetséges megoldásokat is bemutatja. Az Earthshot Prize évente öt díjazottat választ ki, akik fejenként egymillió font támogatásban részesülnek. A díj célja, hogy az ígéretes ötletek a szükséges anyagi és szakmai segítséggel szélesebb körben is alkalmazhatóvá váljanak.

Vilmos herceg televíziós szereplése tehát egyszerre szolgálta a környezetvédelmi program népszerűsítését és a királyi család közvetlenebb bemutatkozását. A trónörökös ezúttal nem ünnepélyes beszédet mondott, hanem a világsztárok között, humorral és személyes történetekkel igyekezett megszólítani a nézőket.