Vilmos herceg olyat tett, amire korábban nem volt példa a királyi családban

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Szokatlan szerepben láthatták a brit trónörököst a televíziónézők: Vilmos herceg váratlan vendégként érkezett a BBC népszerű beszélgetős műsorába, a Graham Norton Show-ba. A herceg a brit királyi család első tagja, aki helyet foglalt a műsor híres kanapéján. A környezetvédelmi kezdeményezése mellett családjáról, kedvenc filmjeiről és egy meglepő gyermekkori álmáról is mesélt.

Viland Gabriella
2026. 10. 24. 21:59
Vilmos Artúr Fülöp Lajos, angolul: William Arthur Philip Louis brit királyi herceg, 2022. szeptember 9. óta Wales hercege, 2011 óta Cambridge hercege, Strathearn grófja és Carrickfergus bárója. III.
Fotó: https://hu.wikipedia.org/wiki/Vilmos_walesi_herceg

A személyes történetek szokatlan betekintést engedtek a trónörökös hétköznapjaiba. Vilmos többnyire hivatalos eseményeken, jótékonysági programokon és állami rendezvényeken jelenik meg, ezért egy könnyed, humoros televíziós beszélgetés egészen más oldalát mutatta meg a közönségnek.

Miért vállalta a különleges televíziós szereplést?

A műsor központi témája az Earthshot Prize volt, amelyet Vilmos herceg 2020-ban alapított. 

A kezdeményezés célja olyan tudományos, technológiai és közösségi megoldások támogatása, amelyek hozzájárulhatnak a környezeti problémák kezeléséhez.

A herceg a beszélgetésben felidézte, korábban gyakran találkozott a környezet állapotáról szóló, borúlátó beszámolókkal. Úgy érezte, szükség lenne egy olyan kezdeményezésre, amely a problémák mellett a lehetséges megoldásokat is bemutatja. Az Earthshot Prize évente öt díjazottat választ ki, akik fejenként egymillió font támogatásban részesülnek. A díj célja, hogy az ígéretes ötletek a szükséges anyagi és szakmai segítséggel szélesebb körben is alkalmazhatóvá váljanak.

Vilmos herceg televíziós szereplése tehát egyszerre szolgálta a környezetvédelmi program népszerűsítését és a királyi család közvetlenebb bemutatkozását. A trónörökös ezúttal nem ünnepélyes beszédet mondott, hanem a világsztárok között, humorral és személyes történetekkel igyekezett megszólítani a nézőket.

 

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