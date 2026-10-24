Jeremy Renner a lányával jelent meg Rómában, és élete legnehezebb időszakáról mesélt

A lánya a könyvének elkészítésében is részt vett

A mostani római megjelenés azért is különleges, mert Renner rendszerint igyekszik távol tartani lányát a nyilvánosságtól. Ava azonban az elmúlt években egyre fontosabb szerepet kapott édesapja történetének elmesélésében. A People magazin beszámolója szerint a lány egy személyes írással járult hozzá Renner önéletrajzi könyvéhez, és a hangoskönyv elkészítésében is közreműködött. A színész korábban arról is beszélt, hogy a történtek még szorosabbá tették kapcsolatukat.

Rómában arról is kérdezték, készítene-e filmet a balesetéről. Az Entertainment Weekly tudósítása szerint Renner nem szeretne éveket tölteni egy ilyen produkció rendezésével, mert ezt az időt inkább a lányával töltené. Tréfásan még azt is felvetette, hogy egyszer talán Ava rendezhetné meg a történetet, a lány azonban nem mutatott különösebb lelkesedést az ötlet iránt. A színész a baleset után a munkához is visszatért: folytatta szereplését a Mayor of Kingstown című sorozatban. A forgatás kezdetben fizikailag és lelkileg is megterhelő volt számára, ugyanakkor a színészi munka a felépülésének is részévé vált.

A római filmfesztiválon Renner ismét arról beszélt, hogy a történtek átértékelték számára az élet legfontosabb dolgait. Az ANSA tudósítása szerint úgy fogalmazott: amikor az unokaöccse megmentésére sietett, nem szuperhősként cselekedett, hanem a szeretet vezérelte. A mozivásznon számtalanszor játszott már életveszélyes helyzetekből megmenekülő hőst. A három évvel ezelőtti baleset után azonban a valóságban kellett megküzdenie azért, hogy újra talpra álljon. Most pedig azzal a személlyel jelent meg a vörös szőnyegen, akit saját elmondása szerint a felépülése egyik legfontosabb ösztönzőjének tart.