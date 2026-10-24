Jeremy Renner a lányával jelent meg Rómában, és élete legnehezebb időszakáról mesélt

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Ritka közös nyilvános szereplésen vett részt Jeremy Renner és 13 éves lánya, Ava a római Alice nella Città filmfesztiválon. A Marvel-filmek sztárja három évvel ezelőtt életveszélyes balesetet szenvedett, amelyből hosszú hónapok alatt épült fel. A mostani esemény különösen személyes pillanat volt számára: a színész az elmúlt években többször beszélt arról, milyen fontos szerepet játszott lánya a gyógyulásában.

Viland Gabriella
2026. 10. 24. 20:00
Jeremy Lee Renner amerikai színész és zenész. A 2000-es években főleg mellékszerepekben tűnt fel, például a Kannibál, a S.W.A.T. – Különleges kommandó és a 28 héttel később című filmekben Fotó: https://www.filmkatalogus.hu/Jeremy-Renner--kepek-sz4962

A lánya a könyvének elkészítésében is részt vett

A mostani római megjelenés azért is különleges, mert Renner rendszerint igyekszik távol tartani lányát a nyilvánosságtól. Ava azonban az elmúlt években egyre fontosabb szerepet kapott édesapja történetének elmesélésében. A People magazin beszámolója szerint a lány egy személyes írással járult hozzá Renner önéletrajzi könyvéhez, és a hangoskönyv elkészítésében is közreműködött. A színész korábban arról is beszélt, hogy a történtek még szorosabbá tették kapcsolatukat.

Rómában arról is kérdezték, készítene-e filmet a balesetéről. Az Entertainment Weekly tudósítása szerint Renner nem szeretne éveket tölteni egy ilyen produkció rendezésével, mert ezt az időt inkább a lányával töltené. Tréfásan még azt is felvetette, hogy egyszer talán Ava rendezhetné meg a történetet, a lány azonban nem mutatott különösebb lelkesedést az ötlet iránt. A színész a baleset után a munkához is visszatért: folytatta szereplését a Mayor of Kingstown című sorozatban. A forgatás kezdetben fizikailag és lelkileg is megterhelő volt számára, ugyanakkor a színészi munka a felépülésének is részévé vált.

A római filmfesztiválon Renner ismét arról beszélt, hogy a történtek átértékelték számára az élet legfontosabb dolgait. Az ANSA tudósítása szerint úgy fogalmazott: amikor az unokaöccse megmentésére sietett, nem szuperhősként cselekedett, hanem a szeretet vezérelte. A mozivásznon számtalanszor játszott már életveszélyes helyzetekből megmenekülő hőst. A három évvel ezelőtti baleset után azonban a valóságban kellett megküzdenie azért, hogy újra talpra álljon. Most pedig azzal a személlyel jelent meg a vörös szőnyegen, akit saját elmondása szerint a felépülése egyik legfontosabb ösztönzőjének tart.

 

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