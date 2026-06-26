Károly király közzétette, mennyit költött

Mi lesz a Buckingham-palotával?

A Sky News birt lap emlékeztet,

Viktória királynő volt az első uralkodó, aki 1837-ben a Buckingham-palotát használta hivatalos udvari székhelyként, majd miután feleségül ment Albert herceghez, átalakította a palotát, hogy befogadja növekvő családját, fogadja a vendégeket és lebonyolítsa hivatalos ügyeit.

A Buckingham-palota szóvivője most azt nyilatkozta: „Őfelsége továbbra is hatalmas szeretettel tekint a Buckingham-palotára, és mély tisztelettel tekint a királyi és közéleti szerepére. Minden más tekintetben nyüzsgő királyi élet központja lesz.”

A nagy londoni épület egy 10 éves, 369 millió fontba kerülő tartalékolási projekten esik át, melynek során kazánokat, elektromos kábeleket és csöveket cserélnek ki a tűz- és árvízkockázat csökkentése érdekében, és amelynek befejezése jövő márciusra várható.

Borítókép: Károly király és Kamilla királyné (Fotó: AFP)