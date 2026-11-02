A tihanyi visszhangtól a déli harangszóig – különleges produkcióban kel életre Magyarország hangvilága

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A tihanyi visszhang, a déli harangszó, a Hortobágy és a mohácsi busójárás hangjai is megelevenednek a Magyar Zene Háza legújabb produkciójában. A Délibáb – Magyarország hanglenyomata című audiovizuális alkotást november negyedikén, szerdán mutatják be a Hangdómban, ahol negyven hangszóró és 360 fokos vetítés segítségével kel életre az ország különleges hangvilága.

Viland Gabriella
2026. 11. 02. 22:00
A tihanyi visszhangtól a déli harangszóig – különleges produkcióban kel életre Magyarország hangvilága
Márton András dobos, a KFT zenekar és a Sc.Art együttes alapító tagja. A KFT lemezein dalszerzőként és énekesként is közreműködik. Fotó: Zoltán Bese
Márton András dobos, a KFT zenekar és a Sc.Art együttes alapító tagja. A KFT lemezein dalszerzőként és énekesként is közreműködik. Fotó: Bese Zoltán 

A produkcióból később koncertműsor is készülhet

A Délibáb bemutatóján a zene felvételről szól majd, Márton András és Lengyelfi Miklós azonban személyesen is jelen lesz az eseményen. Az alkotók tervei szerint a jelenlegi huszonöt perces kompozíciót később negyven-negyvenöt percesre bővítik. Ezt A jól temperált univerzum című műsorral együtt egy másfél órás koncert keretében szeretnék bemutatni 2027-ben. A Sc.Art addig is folytatja nemzetközi szerepléseit: november 13-án Brüsszelben, a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központban lép fel korábbi, kozmikus hangokra épülő műsorával. A Délibáb – Magyarország hanglenyomata november negyedikei bemutatója egy régi alkotói elképzelés megvalósulása is. A közönség ezúttal nem képeken keresztül ismerheti meg az ország tájait és hagyományait, hanem azok hangjaiból összeállított, különleges zenei világban.

Már a nyolcvanas években ötvözte a zenét és a számítástechnikával

Márton András jóval a Sc.Art megalakulása előtt kísérletezett a zene és a technológia összekapcsolásával. A KFT dobosa 1984-ben programozni tanult, mert azt tervezte, hogy az együttes Bál az Operában című lemezéhez számítógépes programot is készítenek. Eredeti elképzelése szerint a programot a bakelitlemezre rögzítették volna, ahonnan a hallgatók saját számítógépükre tölthették volna be. A Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnál azonban nem sikerült megvalósítani a szokatlan ötletet, így végül a program utasításai kerültek a lemezborítóra. A zenész később a digitális kultúra más területein is úttörő kezdeményezésekben vett részt. Számítógépes színpadi súgóberendezést fejlesztett énekesek számára 1993-ban, 1996-ban pedig megszervezte a KFT Bál az Interneten című koncertjét, amelyen Hazel O’Connor egy dublini stúdióból, hálózati kapcsolat segítségével énekelt együtt a Budapesten játszó zenekarral. Az általa alapított multimédiastúdió készítette el a Szépművészeti Múzeum első CD-ROM-ját is. A tudomány és a zene találkozására épülő Sc.Art 2009-ben alakult meg. Első albumuk, A jól temperált univerzum 2010-ben elnyerte az év hazai kortárs komolyzenei albumának járó Fonogram-díjat. A most bemutatkozó Délibáb tehát egy több évtizedes alkotói érdeklődés újabb állomása.

 

márton andrásmagyar zene házasc. artSzóljon hozzá!

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