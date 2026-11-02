A tihanyi visszhangtól a déli harangszóig – különleges produkcióban kel életre Magyarország hangvilága

Már a nyolcvanas években ötvözte a zenét és a számítástechnikával

Márton András jóval a Sc.Art megalakulása előtt kísérletezett a zene és a technológia összekapcsolásával. A KFT dobosa 1984-ben programozni tanult, mert azt tervezte, hogy az együttes Bál az Operában című lemezéhez számítógépes programot is készítenek. Eredeti elképzelése szerint a programot a bakelitlemezre rögzítették volna, ahonnan a hallgatók saját számítógépükre tölthették volna be. A Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnál azonban nem sikerült megvalósítani a szokatlan ötletet, így végül a program utasításai kerültek a lemezborítóra. A zenész később a digitális kultúra más területein is úttörő kezdeményezésekben vett részt. Számítógépes színpadi súgóberendezést fejlesztett énekesek számára 1993-ban, 1996-ban pedig megszervezte a KFT Bál az Interneten című koncertjét, amelyen Hazel O’Connor egy dublini stúdióból, hálózati kapcsolat segítségével énekelt együtt a Budapesten játszó zenekarral. Az általa alapított multimédiastúdió készítette el a Szépművészeti Múzeum első CD-ROM-ját is. A tudomány és a zene találkozására épülő Sc.Art 2009-ben alakult meg. Első albumuk, A jól temperált univerzum 2010-ben elnyerte az év hazai kortárs komolyzenei albumának járó Fonogram-díjat. A most bemutatkozó Délibáb tehát egy több évtizedes alkotói érdeklődés újabb állomása.