Alig látni Jack Nicholsont – Michael Douglas most elárulta, hogyan él a hollywoodi legenda

Tizenhat éve nem forgatott filmet

Jack Nicholson utoljára a 2010-ben bemutatott Honnan tudod? című romantikus vígjátékban szerepelt, Reese Witherspoon, Paul Rudd és Owen Wilson oldalán. Bár hivatalosan soha nem jelentette be visszavonulását, azóta nem tért vissza a filmvászonra. Nyilvános szerepléseit jelentősn visszafogta az egykor rendszeresen reflektorfényben álló színész. Korábban gyakori vendége volt a Los Angeles Lakers kosárlabdacsapat mérkőzéseinek, az utóbbi években azonban ott is csak elvétve lehetett látni.

Fiával, Ray Nicholsonnal 2023-ban együtt jelent meg egy Lakers-mérkőzésen. Két évvel később, 2025 februárjában pedig meglepetésvendégként szerepelt a Saturday Night Live ötvenedik évfordulójára rendezett televíziós műsorban, ahol Adam Sandler fellépését konferálta fel. Idén áprilisban lánya, Lorraine Nicholson osztott meg róla egy ritka fényképet a 89. születésnapja alkalmából. A felvételen édesapja Joni Mitchell énekesnő társaságában látható. Nicholson visszavonulása miatt az elmúlt években többször jelentek meg találgatások az egészségi állapotáról, ezekre azonban nem áll rendelkezésre megbízható bizonyíték. Michael Douglas mostani nyilatkozata szerint régi barátja jól van, a nyugodtabb életet választotta.

Hollywood egyik legnagyobb alakja

Jack Nicholson több mint fél évszázados pályafutása során a filmtörténet számos emlékezetes alakítását nyújtotta. Az 1969-es Szelíd motorosok című film hozta meg számára az áttörést, majd olyan alkotásokban szerepelt, mint a Kínai negyed, a Száll a kakukk fészkére, a Ragyogás vagy a Becéző szavak. Stanley Kubrick 1980-as Ragyogás című horrorfilmjében Jack Torrance megformálásával a műfaj egyik legismertebb alakját teremtette meg. Tim Burton 1989-es Batman-filmjében Joker szerepében láthatta a közönség, míg az 1992-es Egy becsületbeli ügy című katonai drámában Tom Cruise oldalán nyújtott emlékezetes alakítást.

Pályafutása során három Oscar-díjat nyert, és összesen tizenkét alkalommal jelölték az amerikai filmakadémia elismerésére. A díjak számánál is többet mond azonban az a hatás, amelyet sajátos játékstílusával, kiszámíthatatlan karaktereivel és jellegzetes humorával gyakorolt a filmművészetre.

A 89 éves színész ma már távol tartja magát Hollywood nyüzsgésétől. Michael Douglas szavai alapján azonban nem szakadt el teljesen régi barátaitól, és úgy tűnik, jól érzi magát a reflektorfényen kívül is. Michael Douglas maga is több mint hat évtizedet töltött a filmiparban, megértéssel beszélt Nicholson döntéséről.