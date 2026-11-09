Kiderült, mikor forgathatja Steven Spielberg az első westernfilmjét
Steven Spielberg 2027-ben kezdheti forgatni első valódi westernfilmjét – erről a rendező állandó alkotótársa, Janusz Kamiński beszélt a The Hollywood Reporternek. A lengyel operatőr a lapnak adott interjújában megerősítette, hogy következő közös munkájuk egy egyelőre cím nélküli western lesz. A forgatás tervezett időpontja azonban még nem végleges, és a történetről, a szereplőkről, illetve a helyszínekről sem közöltek részleteket.
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