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Elvis Presley és a Beatles legendás találkozásáról ötven év után derülnek ki újabb részletek

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Elvis Presley és a Beatles 1965-ös találkozása a rocktörténet egyik legkülönlegesebb eseménye volt, amelyről a mai napig újabb részletek kerülnek elő. Most a legendás brit együttes egykori turnémenedzserének, Mal Evansnek a visszaemlékezése vezet be abba az estébe, amikor a két legnagyobb zenei ikon személyesen is találkozott. A fél évszázadon át kiadatlan kézirat decemberben jelenik meg először.

Viland Gabriella
2026. 11. 02. 19:18
Elvis Presley és a Beatles legendás találkozásáról ötven év után derülnek ki újabb részletek
Beatles: Abbey Road hanglemez. 1970. Fotó: Fortepan / Mészöly Leonóra

Paul McCartney is felejthetetlen élményként emlékezett vissza

A Beatles tagjai később többször felidézték az 1965-ös estét. Paul McCartney idén a BBC Radio 2 műsorában beszélt arról, milyen érzés volt személyesen találkozni Elvisszel. Az NME beszámolója szerint McCartney úgy emlékezett, hogy a találkozás szinte hihetetlennek tűnt számukra. A Beatles tagjai korábban rajongóként követték Elvis pályáját, figyelték a fényképeit, hallgatták a dalait, az amerikai énekes színpadi jelenléte egész egyszerűen lenyűgözte őket. 

McCartney azt is felidézte, Elvis egyáltalán nem okozott csalódást. A személyes találkozás megerősítette bennük azt a képet, amelyet korábban kialakítottak róla.

Az est egyik különös mozzanata volt, hogy Elvis basszusgitáron is játszott. McCartney későbbi visszaemlékezéseiben arról mesélt, hogy a hangszerről is beszélgettek, sőt néhány fogást is megmutatott az énekesnek. A találkozásról nem készült hivatalos közös fénykép vagy hangfelvétel. Az esemény ezért elsősorban a résztvevők visszaemlékezéseiből rekonstruálható, amelyek egyes részletekben eltérnek egymástól.

Egy ember, aki szinte mindent látott a Beatles körül

Mal Evans története azért is különleges, mert nem egyszerű alkalmazottja volt a Beatlesnek. A liverpooli Cavern Club kidobójaként ismerte meg a zenekart, majd annak egyik legmegbízhatóbb munkatársa lett. Turnémenedzserként és technikusként dolgozott, de feladatai messze túlmutattak a hangszerek és felszerelések szállításán. 

A tagok mindennapi életének számos személyes pillanatát megörökítette, elkísérte a zenekart fellépéseire, részt vett a stúdiómunkák körüli teendőkben, rendszeresen naplót vezetett. A jegyzetek mellett fényképezett, megőrzött különféle dokumentumokat, kéziratokat, emléktárgyakat. Hagyatéka ezért rendkívül értékes forrása a Beatles történetének.

Evans 1975-ben magnóra mondta visszaemlékezéseit, amelyeket gyorsíró segítségével is rögzítettek. A felvételek és dokumentumok évtizedeken át a család birtokában maradtak. Az emlékirat kézirata mintegy 95 ezer szóból áll. 

Kenneth Womack Beatles-kutató már 2023-ban felhasználta a hagyatékot Evans életrajzának megírásához, a most készülő kötet azonban első alkalommal teszi hozzáférhetővé magát a visszaemlékezést.

A könyv a Beatles pályafutásának több meghatározó időszakát is felidézi, a Help! korszakától a Magical Mystery Tour évein át egészen a zenekar utolsó stúdiófelvételeiig. A kiadványban mintegy négyszáz fénykép kap helyet, köztük korábban nem publikált felvételek is.

Tragikus fordulatot vett a Beatles munkatársának élete

Mal Evans nem élhette meg emlékiratai megjelenését. A Beatles feloszlása után is a zenei világban dolgozott, élete azonban tragikus fordulatot vett.

Mindössze negyvenéves korában, 1976 januárjában Los Angelesben rendőri intézkedés során lelőtték. Halálának körülményei azóta is a Beatles történetének egyik legmegrázóbb epizódjaként szerepelnek a zenekarról szóló visszaemlékezésekben.

A családja által megőrzött dokumentumok most lehetőséget adnak arra, hogy a közönség az ő szemszögéből is megismerje a Beatles történetét. Az Elvis Presley-vel töltött este felidézése különösen érdekes része ennek az örökségnek. A találkozás idején Elvis már a rock and roll egyik legnagyobb alakja volt, a Beatles pedig éppen új korszakot nyitott a könnyűzene történetében. Közös fellépésük soha nem valósult meg, az 1965-ös kötetlen zenélés azonban így is a poptörténet egyik legtöbbet emlegetett pillanatává vált.

A decemberben megjelenő With the Beatles most egy olyan szemtanú történetén keresztül idézi fel ezt az estét, akinek számára a világhírű zenészekkel eltöltött évek közül is Elvis Presley megismerése jelentette a legnagyobb élményt.

 

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