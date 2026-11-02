Elvis Presley és a Beatles legendás találkozásáról ötven év után derülnek ki újabb részletek

Paul McCartney is felejthetetlen élményként emlékezett vissza

A Beatles tagjai később többször felidézték az 1965-ös estét. Paul McCartney idén a BBC Radio 2 műsorában beszélt arról, milyen érzés volt személyesen találkozni Elvisszel. Az NME beszámolója szerint McCartney úgy emlékezett, hogy a találkozás szinte hihetetlennek tűnt számukra. A Beatles tagjai korábban rajongóként követték Elvis pályáját, figyelték a fényképeit, hallgatták a dalait, az amerikai énekes színpadi jelenléte egész egyszerűen lenyűgözte őket.

McCartney azt is felidézte, Elvis egyáltalán nem okozott csalódást. A személyes találkozás megerősítette bennük azt a képet, amelyet korábban kialakítottak róla.

Az est egyik különös mozzanata volt, hogy Elvis basszusgitáron is játszott. McCartney későbbi visszaemlékezéseiben arról mesélt, hogy a hangszerről is beszélgettek, sőt néhány fogást is megmutatott az énekesnek. A találkozásról nem készült hivatalos közös fénykép vagy hangfelvétel. Az esemény ezért elsősorban a résztvevők visszaemlékezéseiből rekonstruálható, amelyek egyes részletekben eltérnek egymástól.

Egy ember, aki szinte mindent látott a Beatles körül

Mal Evans története azért is különleges, mert nem egyszerű alkalmazottja volt a Beatlesnek. A liverpooli Cavern Club kidobójaként ismerte meg a zenekart, majd annak egyik legmegbízhatóbb munkatársa lett. Turnémenedzserként és technikusként dolgozott, de feladatai messze túlmutattak a hangszerek és felszerelések szállításán.

A tagok mindennapi életének számos személyes pillanatát megörökítette, elkísérte a zenekart fellépéseire, részt vett a stúdiómunkák körüli teendőkben, rendszeresen naplót vezetett. A jegyzetek mellett fényképezett, megőrzött különféle dokumentumokat, kéziratokat, emléktárgyakat. Hagyatéka ezért rendkívül értékes forrása a Beatles történetének.

Evans 1975-ben magnóra mondta visszaemlékezéseit, amelyeket gyorsíró segítségével is rögzítettek. A felvételek és dokumentumok évtizedeken át a család birtokában maradtak. Az emlékirat kézirata mintegy 95 ezer szóból áll.

Kenneth Womack Beatles-kutató már 2023-ban felhasználta a hagyatékot Evans életrajzának megírásához, a most készülő kötet azonban első alkalommal teszi hozzáférhetővé magát a visszaemlékezést.

A könyv a Beatles pályafutásának több meghatározó időszakát is felidézi, a Help! korszakától a Magical Mystery Tour évein át egészen a zenekar utolsó stúdiófelvételeiig. A kiadványban mintegy négyszáz fénykép kap helyet, köztük korábban nem publikált felvételek is.