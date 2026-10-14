Sosem látott mozis kísérlet: kiderült, miért kapunk egyszerre négy Beatles-filmet

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Sam Mendes négy különálló filmet készít a gombafejűekről, amelyek a tervek szerint 2028 áprilisában, ugyanazon hónapban kerülnek a mozikba. A produkciókat jegyző Neal Street Productions társalapítója, Pippa Harris a BFI Londoni Filmfesztiváljának szakmai fórumán arról beszélt, hogy a cél az, hogy a nézők moziban lássák mind a négy Beatles-alkotást – akár úgy, hogy hetente egy filmet néznek meg.

Ménes Márta
2026. 10. 14. 5:45
Forrás: Hollywood Reporter
Abbey Road újratöltve (Fotó: MCPIX/JBURNS)

A produkció részleteit szigorúan őrzik. Harris a londoni szakmai fórumon tréfásan megjegyezte, hogy a színészeknek külön megtiltották, hogy a vörös szőnyeges eseményeken a filmekről beszéljenek.

 

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