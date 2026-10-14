A produkció részleteit szigorúan őrzik. Harris a londoni szakmai fórumon tréfásan megjegyezte, hogy a színészeknek külön megtiltották, hogy a vörös szőnyeges eseményeken a filmekről beszéljenek.
Sosem látott mozis kísérlet: kiderült, miért kapunk egyszerre négy Beatles-filmet
Sam Mendes négy különálló filmet készít a gombafejűekről, amelyek a tervek szerint 2028 áprilisában, ugyanazon hónapban kerülnek a mozikba. A produkciókat jegyző Neal Street Productions társalapítója, Pippa Harris a BFI Londoni Filmfesztiváljának szakmai fórumán arról beszélt, hogy a cél az, hogy a nézők moziban lássák mind a négy Beatles-alkotást – akár úgy, hogy hetente egy filmet néznek meg.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en