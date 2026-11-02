Megható történetet osztott meg Robin Williamsről Judi Dench

Judi Dench új könyvében személyes emlékeit is megosztja

A november harmadikán megjelenő Is It Too Late to Make a Run For It? című emlékiratában Judi Dench több mint hetvenéves színészi pályafutásának történeteit gyűjtötte össze. A kötetet régi munkatársával, Brendan O'Heával közösen készítette. A 91 éves művész a brit színházi élet egyik legjelentősebb alakja, akit a mozilátogatók többek között a James Bond-filmek M-jeként ismerhettek meg. Színpadi és filmes munkásságát számos díjjal ismerték el, 1999-ben pedig Oscar-díjat kapott a Szerelmes Shakespeare-ben nyújtott alakításáért.

Robin Williams 2014-ben, 63 éves korában hunyt el. Pályafutása során olyan filmekkel vált világhírűvé, mint a Jó reggelt, Vietnam!, a Holt költők társasága, a Mrs. Doubtfire és a Jumanji. A Good Will Hunting című drámában nyújtott alakításáért 1998-ban Oscar-díjjal jutalmazták.

Bár a közönség elsősorban komikusként emlékezik rá, Williams drámai szerepeiben is bizonyította sokoldalúságát. Judi Dench most felidézett története pedig arról tanúskodik, hogy a színész a magánéletben is képes volt különleges érzékenységgel fordulni mások felé. Egy beteg embernek nyújtott csendes segítség talán jelentéktelennek tűnhet egy világsztár pályafutásának nagy eseményei mellett. Judi Dench számára azonban ez a néhány perc olyan emlékké vált, amelyet évtizedek múltán is fontosnak tartott megosztani az olvasóival.